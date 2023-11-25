Происшествия

19 минут назад

Зима близко. В Липецке в аварии начала попадать снегоуборочная техника

171
#Авария #ДТП
Зима близко. В Липецке в аварии начала попадать снегоуборочная техника

Аварии вышли точь-в0точь похожими друг на друга.

Две аварии с участием автомобилей по уборке снега произошли сегодня в Липецке. Одна из них случилась на улице Катукова (фото вверху), вторая – на улице Гагарина возле железнодорожного вокзала.

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ДТП на улице Гагарина

Под колёса машин, расчищающих снег, попали легковые автомобили. В авариях обошлось без пострадавших, но спецмашины больше не смогли принять участие в уборке.

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#Авария #ДТП

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