19 минут назад
Зима близко. В Липецке в аварии начала попадать снегоуборочная техника
Аварии вышли точь-в0точь похожими друг на друга.
Две аварии с участием автомобилей по уборке снега произошли сегодня в Липецке. Одна из них случилась на улице Катукова (фото вверху), вторая – на улице Гагарина возле железнодорожного вокзала.
ДТП на улице Гагарина
Под колёса машин, расчищающих снег, попали легковые автомобили. В авариях обошлось без пострадавших, но спецмашины больше не смогли принять участие в уборке.
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