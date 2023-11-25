Четыре дочери липецкого священника выиграли чемпионат области по рукопашному бою

Сёстры Диагеновы учатся в православной гимназии и не дают спуску соперникам на ковре.

В Липецке определили сильнейших мастеров рукопашного боя среди юношей и девушек. Как рассказал GOROD48 исполнительный директор областной федерации Игорь Воротынцев, первенство области во дворце спорта «Динамо» собрало более 200 участников в возрасте от 12 до 21 года.

Среди победителей оказались представители всех ведущих центров этого вида спорта в регионе и в Школе Игоря Воротынцева из клубов «Динамо», «Чемпион», чаплыгинского и грязинского филиала федерации рукопашного боя.







«Золотые» медали завоевали сразу 4 (!) сестры Диагеновых: Анна и Серафима среди девочек 12-13 лет, Ульяна среди девушек 14-15 лет и самая старшая Мария среди девушек 16-17 лет.

Наставник сестричек Валерий Коростинский рассказал GOROD48, что все четверо являются неплохими спортсменками, медалистками не только областных, но и всероссийских соревнований. Ульяна Диагенова в 2021 году брала «бронзу» на III Евразийских Играх боевых искусств в Уфе.

Сёстры Диагеновы учатся в православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского, они дети известного липецкого священника протоирея Михайло-Архангельского храма Алексея Диагенова. В семье 11 детей, помимо сестёр рукопашным боем недавно начал заниматься 9-летний сын Иван, которого тренирует Сергей Калгин.

В динамовском дворце параллельно с первенством области провели открытые тренировочные соревнования для младших рукопашников – 10-11 лет.

По итогам соревнований была сформирована сборная Липецкой области. Победители и призёры завоевали право представить нашу область на первенстве ЦФО в подмосковном Одинцово 5-9 декабря. А медалисты соревнований среди самых младших выступят в «Лиге победителей», которая пройдёт там же 9-12 декабря.

Победителями первенства Липецкой области-2023 стали Гарик и Гагик Агаджановы, Степан Алексеев, Глеб Байрамкулов, Константин Верёвкин, Дмитрий Воробцов, Александр Востриков, Олег Гущин, Максим Дмитриев, Дмитрий Ерохин, Егор Иванников, Кирилл Кабанов, Азат и Артём Карапетяны, Артём Клещин, Максим Козодаев, Георгий Круглов, Никита Липатов, Гор Оганисян, Тимофей Полковников, Алексей Попов, Иван Пушилин, Егор Рогачёв, Глеб Сафонов, Абил Сейфуллаев, Иван Старков, Игорь Суворов, Владимир Турбанов, а также Ангелина Байрамкулова, Анна, Мария, Серафима и Ульяна Диагеновы, Кристина Поленникова, Татьяна Уваркина, Ксения Шипилкина.



Победители и призёры среди младших. Сами соревнования носили имя святого и благоверного князя Дмитрия Донского

