Происшествия
48 минут назад
Два человека пострадали в столкновении «Субару» и «ВАЗ-2106» в Елецком районе
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Госпитализированы ехавшие в «шестёрке» мужчина и женщина.
Сегодня в 11:50 в Елецком районе на 15-м километре дороги Елец-Талица-Красное столкнулись автомобили «Субару» и «ВАЗ-2106».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Возраст пострадавших ещё уточняется.
Водитель «Субару», который ехал в машине один, не пострадал.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области, видео — vk.com/elec_online
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Возраст пострадавших ещё уточняется.
Водитель «Субару», который ехал в машине один, не пострадал.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области, видео — vk.com/elec_online
621