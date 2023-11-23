Происшествия

48 минут назад

Два человека пострадали в столкновении «Субару» и «ВАЗ-2106» в Елецком районе

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#ДТП
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Госпитализированы ехавшие в «шестёрке» мужчина и женщина.

Сегодня в 11:50 в Елецком районе на 15-м километре дороги Елец-Талица-Красное столкнулись автомобили «Субару» и «ВАЗ-2106».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» — мужчина и женщина. Они госпитализированы. Возраст пострадавших ещё уточняется. 

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Водитель «Субару», который ехал в машине один, не пострадал. 

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По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области, видео —  vk.com/elec_online


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#ДТП
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