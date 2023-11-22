Автобус «Липецк-Хлевное», грузовик и легковушка столкнулись в Липецком районе

Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Днем 22 ноября в Липецком районе на 33-километре дороги Липецк-Хлевное столкнулись автомобиль «Пежо», автобус «Липецк-Хлевное» и грузовик.



В аварии, по данным GOROD48, погиб один из находившихся в «Пежо» мужчин. Второй — получил серьезные травмы. Среди 16 пассажиров автобуса пострадавших нет. Их посадили на проходящий из Воронежа автобус и уже везут в Липецк.



Обстоятельства аварии уточняются.

