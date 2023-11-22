Происшествия

сегодня, 13:37

Автобус «Липецк-Хлевное», грузовик и легковушка столкнулись в Липецком районе

1458
#авария #ДТП
2
Автобус «Липецк-Хлевное», грузовик и легковушка столкнулись в Липецком районе

Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Днем 22 ноября в Липецком районе на 33-километре дороги Липецк-Хлевное столкнулись автомобиль «Пежо», автобус «Липецк-Хлевное» и грузовик.

В аварии, по данным GOROD48, погиб один из находившихся в «Пежо» мужчин. Второй — получил серьезные травмы. Среди 16 пассажиров автобуса пострадавших нет. Их посадили на проходящий из Воронежа автобус и уже везут в Липецк.

Обстоятельства аварии уточняются.
1458
#авария #ДТП
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

За порезанное банкой капусты лицо и незаконное проникновение в дом — 2 года 1 месяц лишения свободы ...
#конфликт #побои
За порезанное банкой капусты лицо и незаконное проникновение в дом — 2 года 1 месяц лишения свободы ...

2 минуты назад

Происшествия
В столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб водитель легковушки
#авария #ДТП
В столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб водитель легковушки

17 минут назад

Происшествия
33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины
#автомобиль #конфликт
1
33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины

22 минуты назад

Происшествия
Пенсионерку душили подушкой и она указала на деньги под ковром
#грабёж #кража #разбой
9
Пенсионерку душили подушкой и она указала на деньги под ковром

сегодня, 10:40

Происшествия
Любителя пьяной езды отправили на полгода в колонию и лишили «ВАЗ 2113»
#ПДД #нарушение #пьяная езда
1
Любителя пьяной езды отправили на полгода в колонию и лишили «ВАЗ 2113»

сегодня, 09:52

Происшествия
36-летняя женщина попалась на краже в магазине бытовой техники
#кража
7
36-летняя женщина попалась на краже в магазине бытовой техники

сегодня, 09:37

Происшествия