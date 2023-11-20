Происшествия

37 минут назад

29-летний туляк отнял электросамокат у 62-летнего липчанина

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#грабёж
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29-летний туляк отнял электросамокат у 62-летнего липчанина

Самокат был разряжен, а силы неравны.

В липецкий отдел полиции № 3 обратился 62-летний мужчина, у которого отобрали электрический самокат за 45 000 рублей.

«3 ноября возле одного из домов по улице Водопьянова у потерпевшего разрядился электросамокат, и мужчина решил вести его рядом с собой. По пути ему встретилась компания людей. Во время беседы один из мужчин незаметно вытащил из рюкзака потерпевшего зарядное устройство от самоката, затем схватил сам самокат и быстро его укатил. Потерпевший из-за плохого самочувствия не смог остановить подозреваемого», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

29-летнего подозреваемого — живущего у знакомой в Липецке мужчину из Тульской области нашли, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Похищенный электросамокат мужчина уже успел продать за 5 000 рублей. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
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#грабёж
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