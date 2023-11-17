сегодня, 09:01
Статистика: естественная убыль населения Липецкой области сократилась на 13%
Число умерших в Липецкой области в январе-сентябре уменьшилось по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 8%, однако новорожденных появилось на свет также меньше — на 3%, сообщает Липецкстат.
Умерли в январе-сентябре 12020 человек — на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, естественная убыль населения составила 5981 человек, или 7,1 человека на 1000 человек населения — этот показатель на 13% меньше, чем год назад (8,1 на 1000 населения).
За девять месяцев в регионе зарегистрировано 5005 браков, что на 7% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года. Число зарегистрированных разводов также уменьшилось — однако этот показатель был скромнее (1%): в январе-сентябре 2022 года — 3666 распавшихся пар, а в январе-сентябре 2023 года — 3624.
Z
ё
Иван да Марья
неоднозначник
Гость
Не зря
Юлия