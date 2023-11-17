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Статистика: естественная убыль населения Липецкой области сократилась на 13%

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#демография
Статистика: естественная убыль населения Липецкой области сократилась на 13%

Число умерших в Липецкой области в январе-сентябре уменьшилось по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 8%, однако новорожденных появилось на свет также меньше — на 3%, сообщает Липецкстат. 

За девять месяцев в Липецкой области родились 6039 человек, что на 3% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года. Среди них 37% детей, или 2260 младенцев родились у матерей первыми, 33% (2007) — вторыми, 30% (1772) — третьими и последующими. В возрасте до 18 лет стали мамами 64 женщины. Кроме того, появились на свет 79 пар близнецов и три тройни. 

Умерли в январе-сентябре 12020 человек — на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, естественная убыль населения составила 5981 человек, или 7,1 человека на 1000 человек населения — этот показатель на 13% меньше, чем год назад (8,1 на 1000 населения). 

За девять месяцев в регионе зарегистрировано 5005 браков, что на 7% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года. Число зарегистрированных разводов также уменьшилось — однако этот показатель был скромнее (1%): в январе-сентябре 2022 года — 3666 распавшихся пар, а в январе-сентябре 2023 года — 3624.
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#демография

Комментарии (7)

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Z

6 минут назад
Липецк входит в пятёрку самых грязных городов России, зачем народ в блуд вводить!!!
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ё

7 минут назад
По факту, в каждый отчётный период нас становится в два раза меньше. Очень грустно, но цифры красивые!
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Иван да Марья

8 минут назад
Не верю, скорее всего выдаете желаемое за действительное!!!
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неоднозначник

14 минут назад
Юлия, если население области продолжит уменьшаться на 6 тысяч ежегодно,то нетрудно подсчитать когда эта территория опустеет. как расцветут флора и фауна !
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Гость

20 минут назад
Играем цифрами, а если подсчитать, то в два раза смертность превышает рождаемость. Вот и все потуги на улучшение качества жизни!
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Не зря

22 минуты назад
Зачем эта статистика. О чем эти цифры. Что жизнь стала лучше?
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Юлия

40 минут назад
6039 человек родилось, а умерло 12020, это в два раза больше... Грустная статистика, при оптимистичным заголовке статьи.
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