Липчанина обокрали в ночной драке на улице Терешковой

В краже подозревают 35-летнего жителя Челябинской области.

4 ноября в липецкий отдел №8 обратился 28-летний мужчина с заявлением о краже в драке телефона, кошелька и золотого крестика с цепочкой.



«Потерпевший сообщил, что ночью шел в гости к своему знакомому и на улице Терешковой вступил в конфликт с компанией молодых людей. В ходе драки он выронил телефон и кошелек, в котором были 1500 рублей и золотые крестик с цепочкой, а один из оппонентов его подобрал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Причиненный ущерб потерпевший оценил в 20 000 рублей. В краже подозревают 35-летнего жителя Челябинской области, работающего в Липецке в подрядной организации.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.