Происшествия

37 минут назад

Липчанина обокрали в ночной драке на улице Терешковой

2 443
#кража
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Липчанина обокрали в ночной драке на улице Терешковой

В краже подозревают 35-летнего жителя Челябинской области.

4 ноября в липецкий отдел №8 обратился 28-летний мужчина с заявлением о краже в драке телефона, кошелька и золотого крестика с цепочкой.

«Потерпевший сообщил, что ночью шел в гости к своему знакомому и на улице Терешковой вступил в конфликт с компанией молодых людей. В ходе драки он выронил телефон и кошелек, в котором были 1500 рублей и золотые крестик с цепочкой, а один из оппонентов его подобрал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Причиненный ущерб потерпевший оценил в 20 000 рублей. В краже подозревают 35-летнего жителя Челябинской области, работающего в Липецке в подрядной организации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
2 443
#кража
2

Комментарии (2)

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вот так

18 минут назад
90е вернулись
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zzloyzz

21 минуту назад
Если челябинец не в Челябинске, то он устроит Челябинск вокруг себя.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
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