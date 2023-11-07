Фейковый аккаунт появился у начальника управления по охране объектов животного мира

Рассылка в мессенджерах сообщений от фейковых аккаунтов продолжается.

Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов предостерегает от мошенников, которые создали фейковый аккаунт начальника управления Ильи Карлина в Telegram.«Просим вас не отвечать на подозрительные сообщения с фейкового аккаунта, не вступать в переписку с аферистами и не выполнять их просьбы», — отмечают в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.Сегодня же об аналогичном способе обмана предупредила и судебная система Липецкой области.«Обращаем ваше внимание, что руководство суда и судьи не участвуют во внепроцессуальном общении с участниками судебных процессов! Если посредством любого мессенджера вам поступят сообщения от якобы председателя суда, заместителей председателя суда, и.о. начальника Управления Судебного департамента в Липецкой области, судей или сотрудников аппарата суда, просим их игнорировать, не переходить по ссылкам, блокировать отправителя!» — обратились к липчанам.