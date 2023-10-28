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58 минут назад

«Помнить поименно»: а знаете ли вы, сколько в Липецкой области жертв репрессий?

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#а знаете ли вы #краеведение
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«Помнить поименно»: а знаете ли вы, сколько в Липецкой области жертв репрессий?

30 октября в стране отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Обычно 30 октября правозащитники, родственники репрессированных традиционно приходят в Цветочный сквер (бывший сквер им. Сталина) Липецка к закладному камню-памятнику жертвам политических репрессий. Камень установлен в начале девяностых, но памятник так и не появился, а со временем и сама тема стала в обществе не столь уж и важной.

Но в конце восьмидесятых-начале девяностых Липецк тема политических репрессий стороной не обошла. Как, собственно, и сами репрессии не обошли стороной семьи тысяч липчан. Энтузиастам, под руководством Бориса Петелина, удалось восстановить имена почти 19 тысяч репрессированных жителей Липецка и районов вошедших в Липецкую область. Эти данные вошли в книгу памяти «Помнить поименно». После смерти Бориса Петелина в феврале 2012 года работа практически прекратилась, и точное количество жертв репрессий до сих пор не названо. Второй том издания так и не вышел.

Необходимо отметить, что в списки были включены жертвы политических репрессий после революции 1917 года, а не исключительно сталинского времени. В списке попали в первую очередь участники Тамбовского крестьянского восстания, «белые», дворяне и помещики и их родственники, те кого советская власть называла кулаками и их семьи, священники и прихожане храмов. Далеко не все были расстреляны. Большинство получали тюремные сроки. И не всегда 10-25 лет, часто от года до трех, от пяти до десяти лет. Тюрьма и ссылка не умаляют горя, которые испытали жертвы репрессий и их родственники, выслушивая несправедливые приговоры. К тому же, многие умерли в заключении и ссылке.

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Враги народа из липецкого горсовета

Изданных воспоминаний о репрессиях на территориях вошедших в Липецкую область очень мало. Некоторые данные можно найти в неожиданных местах. Так, в книге бывшего начальника липецкого облпотребсоюза Иосифа Микулы «Липецк: Развитие торговли», целая глава посвящена обстановке царящей в городе в пик сталинских репрессий (1936-1937):

«Настали 1936-1937 годы. Пленум Липецкого городского Совета РККД (рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов, прим.) «одобряет справедливый приговор Верховного Суда над трижды презренными врагами народа, изменниками Родины, оголтелыми фашистами Пятаковым, Радеком, Сокольниковым, Серебряковым, Муравьевым и др.»

А вскоре появились и местные враги народа. На заседании 22.09.37 года Президиум Горсовета выводит из своего состава разоблаченных врагов народа: Котова, Берснева, Рябинина, Орлова, Титова, Басова и Ефимова. Президиум призывает «мобилизовать массы избирателей на повышение революционной бдительности, чтобы не пропустить в предстоящие выборы в Советы ни одного классово-чуждого проходимца, жулика, врага народа».

Одиннадцатого октября 1937 года исключен из состава Президиума и освобожден от занимаемой должности председатель Липецкого городского Совета РККД Компаниец.

21.10.37 г. была переименована улица им. Варейкиса, как носящая имя врага народа, на ул. 20 лет Октября (в р-не ул.Неделина)...»

Иосиф Варейкис был руководителем Центрально-Черноземной области. По его инициативе началось строительство Новолипецкого металлургического завода: он лично исследовал местные руды и дал заключение о целесообразности организации в Липецке крупного металлургического производства. В октябре 1937 года, когда Иосиф Варейкис уже 10 месяцев был первым секретарем Далькрайкома ВКП(б), его отозвали из Хабаровска в Москву и арестовали, как одного из активных участников контрреволюционной правотроцкистской организации на территории Центрального Черноземья. Арестованный в этот же день заведующий сельхозотделом ЦК ВКП(б) Яков Яковлев дал на Варейкиса следующие показания: «Из ряда бесед с ним я убедился, что это авантюрный беспринципный человек, менявший свои убеждения буквально на ходу… Варейкиса я обработал и привлёк в свою руководящую группу троцкистской организации…. Я и Варейкис полагали, что в случае, если даже троцкизм не победит, мы всё же останемся, благодаря нашей маскировке на руководящем положении в партии… Должен сказать, что мы не стремились к созданию стройной организации, не гнались за вывеской и считали, что время и обстановка работают на нас».

При этом, за недолгое время руководства Дальневосточным краем сам Варейкис активно способствовал репрессиям. В докладе Сталину он сообщал о сотнях разоблаченных и расстрелянных на Дальнем Востоке врагов народа.

29 июля 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР на полигоне НКВД «Коммунарка» расстреляли и самого Иосифа Варейкиса. В 1956 году он был реабилитирован.

Арестовали в 1937 и первого руководителя Новолипецкого завода Яна Берзина. Его обвинили в участии в право-троцкистской организации, ставившей своей задачей путём террора, диверсий и вредительства свержение советской власти и реставрацию капитализма в СССР. По версии скорого следствия, Ян Берзин организовал на Новолипецком металлургическом заводе антисоветскую группу, лично вербовал новых участников организации из числа троцкистов и других враждебных советской власти элементов, срывал строительство завода и освоение его мощностей, вёл диверсионно-вредительскую работу по разрушению агрегатов и основных цехов и ТЭЦ.

Яна Андреевича Берзина расстреляли в 1938 году. Он реабилитирован в 1956-м. Именем Яна Берзина в Липецке названа улица.

«Во время выборов в Верховный Совет СССР 12.12.1937 г. по отдельным избирательным участкам г. Липецка были «выявлены контрреволюционные вылазки врагов народа»:

На участке №9 17.11 вечером вывешен портрет «На XVII партсъезде», где сняты в общей группе враги народа Тухачевский, Гамарник. Портрет вывесил завхоз школы Попов — бывший кулак. Арестован.

На участке №3 в школе №23 свалена витрина с портретами тов. Сталина и тов. Водопьянова кулаками Бессоновыми. Бессонов и сын арестованы..

На участке №2 больницы «Св. Сокол» Лукомский вел антисоветскую агитацию против кандидатуры Водопьянова. Дело передано в органы НКВД...», — писал в своей книге Иосиф Микула.

Полярный летчик, липчанин Михаил Водопьянов в тот год избирался в Верховный Совет от Липецка.

Монахини, крестьяне, кулаки и царский министр

Попадали под молот репрессий и люди совершенно далекие и от политики, и от власти, и от руководящих должностей. В книге памяти таких большинство:

«Адоньева Анна Васильевна, 1882 г.р. Монахиня, кружевница. Жительница села Аргамач-Пальна Елецкого района. Ссылка на Крайний Север на 3 года». Монахине Адоньевой вменили пресловутую 58-ю статью УК РСФСР, пункты 10-2 и 11 — антисоветскую агитацию и контрреволюционную деятельность.

«Бабякин Вячеслав Васильевич, 1912 г.р. уроженец Ельца, военнослужащий, сигнальщик Сучанского отд. СНИС, ст. 58, п. 10-1 (антисоветская пропаганда и агитация) — 5 лет лишения свободы»

«Виер Демьян Устинович, 1895 г.р, Грязи, сапожник-частник, ст. 58, п. 10, 58, п. 11 — 5 лет ссылки»

«Волков Андрей Пименович, 1891 г.р. бригадир в колхозе «Новая Жизнь» Хлевенского района Липецкой области. ст. 58, п. 10-1 — 8 лет лишения свободы.

«Гельрод Яков Яковлевич, 1902 г.р. водовоз, совхоз «Полибино» Данковский район, ст. 58, п. — 10 лет лишения свободы»

«Голованов Сергей Александрович, 1903 г.р. наборщик типографии, Липецк, ст. 58, п. 10-1 — 10 лет лишения свободы»

«Догаев Василий Тихонович, 1898 г.р. село Сошки Дрязгинский сельсовет. Из кулаков, колхозник колхоза «Наука». ст. 58, п. 10-1 — 5 лет лишения свободы. Зафиксирована смерть в Нижне-Выгском лагерном пункте».

«Дорохин Василий Фомич, Измалковский район, Афанасьево, колхозник колхоза им. Калинина, ст. 58, п. 10-2 — приговорен к высшей мере наказания, расстрел»

Расстреляли и ставшего липчанином бывшего царского военного министра Дмитрия Савельевича Шуваева. Во время Первой мировой войны Дмитрий Савельевич побывал с инспекцией на сокольском заводе который не справлялся с оборонным заказом. Липецк ему очень понравился и после революции он перебрался сюда на постоянное место жительства.

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Дмитрий Савельевич Шуваев, фото: www.ria1914.info

«После Октябрьской революции Дмитрий Савельевич в ноябре 1917 г. был арестован ВЧК как военный министр, затем отпущен. Работал главным военным интендантом в Петрограде, преподавателем высшей тактической стрелковой школы «Выстрел» в Москве. Осенью 1926 г. школа получила предписание Главного управления военно-учебных заведений об увольнении по возрасту нескольких преподавателей. В их число попал и Дмитрий Савельевич.

Генерал приезжает в Липецк, поселяется в доме №43 по улице Ленина, купленным им в 1915-1916 гг. Вместе с ним в Липецк переехали: его жена — Елизавета Петровна, сын — Александр Дмитриевич и невестка — Вера Николаевна», — пишет его правнук в воспоминаниях.

«Дом в Липецке состоял из восьми комнат, и семья Шуваевых сдавала часть из них жителям города, сыгравшим в дальнейшем трагическую роль в их жизни.

8 августа 1937 г. отец и сын были арестованы. Обвинение — 58-10 ч.1 УК РСФСР — антисоветская агитация.

Однако материалы дела показывают, что к моменту ареста Дмитрия Савельевича данных о проведении им антисоветской агитации не имелось, и что они были выделены из следственного дела по обвинению его сына — Александра Дмитриевича, князя Голицына Александра Александровича и других.

На допросах 10, 17 августа и 10 октября 1937 г. генерал виновным себя не признал и показал, что в 1927 году ему была назначена персональная пенсия, что он был знаком с Кац Ларисой Михайловной — вдовой врача, священником Монастырской церкви Стефаном и его дом посещали бывшие офицеры: Сокольский, Голицын и Нелепов.

Будучи допрошен 21 августа 1937 г. Дмитрий Савельевич не отрицал, что он со своими знакомыми допускал отдельные антисоветские разговоры. После его ареста свидетели Григоров — секретарь 16 УВСР г. Липецка и Станкевич — преподаватель черчения и рисования школы № 3 при заводе «Свободный Сокол» показали, что генерал в беседах с ними выказывал уверенность поражения СССР в предстоящей войне с гитлеровской Германией.

Кроме того, Григоров показал, что Д.С. Шуваев называл «сталинскую диктатуру» хуже фашистской, выражая при этом мнение, что скоро Сталину «свернут голову, как свернули Николаю II»...»

В виду преклонного возраста и болезней Дмитрия Шуваева дело в его отношении прекратили и из-под стражи его освободили. Однако 5 декабря 1937 года его вновь арестовали по обвинению в проведении антисоветской агитации.

«Вновь допрошенная Глаголева показала, что «в октябре 1937 года Шуваев стал высказывать контрреволюционную клевету на политику ВКП(б). Советская власть издевается над народом, кто ей мешает - убирает с дороги, при таких условиях жить дальше невозможно. Разве это жизнь при таких порядках, никакой нет справедливости от этой Советской власти, сидим голодные, в недостатках, нигде ничего не достанешь, везде творится произвол, такая политика долго не просуществует… Свидетель — рабочий электростанции пояснил, что Д.С. Шуваев в разговоре с ним говорил: «Довел Сталин, что приходится сидеть впотьмах, но скоро мы его самого посадим в темницу, дождемся только времени. Разве эту Советскую власть можно назвать властью, в ней ведь одни лакеи, но, может быть, доживем и до нашей власти», — пишет правнук Шуваева. «После вторичного ареста Дмитрия Савельевича больше не допрашивали. 15 декабря 1937 г. тройка УНКВД по Воронежской области приговорила бывшего военного министра к расстрелу. По определению Верховного суда Коми АССР Александр Дмитриевич Шуваев — сын генерала- был освобожден из МТЛ 21 октября 1943 г. Через два месяца он умер в с. Пезмог Корткеросского района Республики Коми»

Отца и сына Шуваевых реабилитировали в 1956 году.

Первый иностранец — Герой Советского Союза и «комдив Котов»

В мае 1941-го, немецкий самолет «Юнкерс» вторгся в советское воздушное пространство и беспрепятственно пролетел по маршруту Белосток – Минск – Смоленск – Москва. Никем не замеченный «Юнкерс» благополучно приземлился на Центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве, возле стадиона «Динамо». Последствия перелета оказались трагическими для верхушки советских ВВС — вся она была расстреляна. В числе казненных оказался и начальник Липецкой высшей летно-тактической школы, антифашист, первый иностранец, удостоившийся звания Героя Советского Союза – Эрнст Генрихович Шахт.

В 1923 году швейцарский немец Эрнст Шахт переехал с женой в СССР, стал бойцом Красной армии и поступил в Борисоглебскую летную школу. Окончив с отличием школу летчиков, а затем и высшую военную школу воздушного боя, стрельбы и бомбометания в Серпухове, Шахт отправился в Среднюю Азию, бить басмачей, за что впоследствии был награжден орденом Красного знамени и именным оружием.

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Эрнст Шахт, фото: www.bvvaul.ru

За бои в небе Китая на стороне революционных сил интернационалист Шахт получил орден Ленина и по возвращении продолжил обучение. На этот раз в Военно-воздушной академии РККА.

В 1936 году во время гражданской войны в Испании Эрнст Шахт снова проявил себя как высококлассного летчика. До 1937 года он воевал в составе интербригад. За бои в Испании Эрнст Шахт был удостоен звания Герой Советского Союза. Он стал первым иностранцем в СССР, получившим эту высокую награду.

Летом 1937-го Эрнсту Шахту было присвоено звание комбрига с назначением начальником Липецкой высшей летно-тактической школы.

9 апреля 1941 года состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП (б), Совнаркома СССР и руководящего состава наркомата обороны во главе со Сталиным по «вопросу возросшей аварийности в военно-воздушных силах РККА»… По результатам этого совещания начальник Управления ВВС Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Рычагов и еще ряд авиационных начальников, многие из которых участвовали в испанской войне и имели боевой опыт, были сняты с должностей. После перелета немецкого «Юнкерса» через полстраны под арестом оказалась и почти вся «верхушка» ВВС. 25 мая 1941-го НКВД по личному распоряжению Берии арестовал Эрнста Шахта. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Германии. Летом того же года, как немецкую шпионку арестовали и жену Шахта, которая с двумя дочерями — Светланой и Риттой находилась в эвакуации, в Нижнем Новгороде.

Грянула война, и советские ВВС понесли колоссальные потери. Это также вменили в вину бывшим руководителям военной авиации, по мнению обвинителей, разваливших ее в преддверии войны.

1 января 1942 года Берия направил Сталину список из 46 арестованных военачальников, на который Верховный главнокомандующий наложил окончательную резолюцию: «Расстрелять всех поименованных в списке. И. Сталин».

Эрнста Шахта расстреляли 23 февраля 1942 года. Немногим позже, в апреле 1942-го, была расстреляна и его жена — Маргарита Фишер.

Реабилитировали супругов после смерти Сталина, в 1955 году.

Не менее остросюжетной и трагической стала судьба предшественника Эрнста Шахта на посту руководителя Липецкой высшей летно-тактической школы Николая Яковлевича Котова.

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Николай Котов родился на Украине в семье дворянина-помещика в 1893 году. Его семья считалась зажиточной, имела 40 десятин земли, два магазина и свечное производство.

Николай Котов окончил Одесское военное училище, участвовал в Первой мировой войне, дослужился до звания подполковника царской армии. Февральская революция застала Николая Котова в окопах. К тому моменту он уже не был чужд революционных идей, и вел активную революционную работу среди солдат. После Февральской революции Котова избрали председателем дивизионного и корпусного комитетов, а также членом ревкома Особой армии. С 1917 года штаб-офицер полка Котов состоял в партии эсеров. Воевал против гетмана Скоропадского, был лично знаком с Нестором Махно. Во время гражданской войны занимал должности председателя ревкома Павлоградского уезда Екатеринославской губернии, губернского военного комиссара в Харькове, командира 121-й бригады 41-й стрелковой дивизии. В должности комбрига исполнял обязанности начальника обороны побережья Черного моря и Днепра, начальника гарнизона Одессы. С партией социалистов-революционеров он распрощался, вступив в 1920 году в ВКП(б).

После гражданской, окончив Высшие академические курсы при Военной академии РККА, служил помощником начальника штаба Красной армии, помощником начальника Управления боевой подготовки и инспектора пехоты РККА. С сентября 1926 года — адъюнкт Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1929 года — помощник начальника этой академии и начальник штаба академии. С 1933-го по 1937-й комдив Котов — начальник Липецкой летно-тактической школы.

Арестовали Котова в августе 1937 года по обвинению в шпионаже в пользу Германии, участии в военно-фашистком заговоре с целью свержения социалистического строя и реставрации капитализма в СССР, подрывной и вредительской деятельности в РККА.

По данным липецкого областного архива, в котором хранится личное дело Николая Котова, улик у следствия было хоть отбавляй. Во-первых — дворянское происхождение, во-вторых — два брата Котова — Михаил и Лев в свое время служили у Деникина, вместе с остатками его армии бежали после гражданской войны во Францию и жили в Париже. В-третьих, сам Котов во времена советско-германского военного сотрудничества, находился в командировке от академии имени Фрунзе в Германии, общался с некими офицерами Шпальке и Хохмейстером и даже отобедал с ними (как сообщала советская агентура) в берлинском ресторане «Бонбаньер». Некоему же полковнику Листу Котов передал письмо от начальника академии имени Фрунзе Роберта Эйдемана (позже расстрелянного), которое могло содержать шпионские сведения. В ходе следствия выяснилась и его «вредительская деятельность на посту начальника липецкой авиашколы, ведение контрреволюционной пропаганды среди слушателей ВЛТШ, связь с «групповщиной» Тухачевского» и многое-многое другое.

10 января 1938-го комдива Котова после однодневного суда расстреляли в тюрьме Воронежа.

Считается, что «комдив Котов» прообраз героя кино-саги Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» — Николая Котова.

В 1957 году все обвинения с Котова были сняты, он реабилитирован.

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Таких судеб в Липецкой области немало. Молох репрессий прошелся по семьям писателя Евгения Замятина (расстрелян его дядя — священник из села Лебяжье), репрессирован один из династии елецких купцов Заусайловых — Митрофан, расстрелян известный советский писатель, живший в Усмани Леонид Завадовский. Погиб от рук уголовников в лагере, куда его отправили на 8 лет по обвинению в антисоветской деятельности, первый липецкий епископ Уар (Шмарин), расстрелян в карагандинском лагере дьякон Христорождественской церкви Михаил Исаев. Мартиролог можно продолжать бесконечно.

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#а знаете ли вы #краеведение
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Комментарии (6)

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Лидия

12 минут назад
Спасибо!
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Цитаты великих

14 минут назад
""После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её" И. В. Сталин
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Вопрос

17 минут назад
А включить в эти списки жертв политических репрессий до 1917 года вера не позволила?
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Благодарный

22 минуты назад
Очень хороший материал. Не мог оторваться. Жизнь - сложная штука. Побольше таких статей на страницы города 48. И поменьше про пьяную резню в липецких сёлах
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Метель

30 минут назад
Спасибо за статью. В нынешние времена это смело. Надеюсь настанут времена, когда и памятник наконец поставят. Памяти.
ответить

не-а чё

52 минуты назад
После войны,страну восстановили за 10 лет,а сейчас одни амбиции и креатив.
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
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