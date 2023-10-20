Происшествия

52 минуты назад

Серийного угонщика задержали в Липецке

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#угон

23-летнего липчанина подозревают в трех угонах. 

Оперативники отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку задержали 23-летнего жителя города. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, установлена его причастность к угонам трех автомобилей.

«ВАЗ-2106» 52-летнего липчанина полицейские обнаружили брошенной недалеко от места угона. Машина заглохла, проехав несколько метров. Еще одну угнанную машину оперативники разыскали в районе гаражей на улице Семашко. У автомобиля был поврежден замок водительской двери и сломан замок зажигания. В машине полицейские нашли отпечатки рук угонщика следы обуви и микроволокна от его одежды.

Автомобиль «ВАЗ-2107» принадлежащий 70-летнему пенсионеру полицейские нашли недалеко от места жительства подозреваемого. Его задержанный собирался разобрать на запчасти.

«Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и по п.«в» ч.2 ст.158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) УК РФ. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается», — рассказали в полиции.
1 513
#угон

Комментарии (1)

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Викторм

20 минут назад
А почему подписка? Посидел бы полгода для ума...
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
23
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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