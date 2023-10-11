Зарубежные авторы музыки по итогам 2022 года получили от РАО минимальные с 2017 года выплаты

По документам сумма вознаграждения, выплаченного в 2022 году иностранным правообладателям, составила 20,7 млн рублей — более чем в 6 раз ниже показателей 2021 года (131,4 млн рублей).





Из отчетности РАО для Минкультуры следует, что сумма вознаграждения, выплаченного иностранным правообладателям в 2022 году, составила всего 20,7 млн рублей. Это более чем в шесть раз ниже показателя за 2021-й, когда иностранные авторы получили от РАО 131,4 млн руб. Даже в пандемийном 2020 году, когда закрытые из-за пандемии коронавируса рестораны, кафе и кинотеатры длительное время не могли делать отчислений в пользу правообладателей, выплаты иностранным авторам музыки были выше — тогда они составляли 125 млн рублей.



Всего в 2022 году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и заведения, где звучала музыка, отчислили РАО в пользу всех авторов произведений — и российских, и иностранных, — согласно поданным в Минкультуры отчетам, 3,2 млрд руб. Это незначительно меньше, чем в 2021-м, когда сборы достигали 3,3 млрд руб.



Из этой суммы совокупные выплаты РАО всем авторам — и российским, и иностранным — составили в 2022 году почти 2 млрд руб. (сумма общих сборов за отчетный период может не совпадать с суммой фактических выплат). В 2020 году показатель был ниже — тогда на фоне пандемии выплаты составили лишь 1,7 млрд руб. Для сравнения: в 2021 и 2019 годах, как следует из отчетов для Минкультуры, РАО выплатило суммарно по 2,4 млрд рублей.



Распределение вознаграждения зависит от объема сборов, сообщили в РАО в ответ на запрос о причинах падения выплат авторских отчислений.



РАО — одна из организаций, аккредитованных Министерством культуры на коллективное управление правами. Отчисления в РАО делают все заведения, в которых музыка звучит фоном (бары, рестораны, клубы и т.д.), а также телеканалы, радиостанции и кинотеатры.





Иностранные авторы музыки по итогам 2022 года получили от РАО (Российского авторского общества) минимальные с 2017 года выплаты, - передает РБК со ссылкой на отчеты о деятельности общества.Из отчетности РАО для Минкультуры следует, что сумма вознаграждения, выплаченного иностранным правообладателям в 2022 году, составила всего 20,7 млн рублей. Это более чем в шесть раз ниже показателя за 2021-й, когда иностранные авторы получили от РАО 131,4 млн руб. Даже в пандемийном 2020 году, когда закрытые из-за пандемии коронавируса рестораны, кафе и кинотеатры длительное время не могли делать отчислений в пользу правообладателей, выплаты иностранным авторам музыки были выше — тогда они составляли 125 млн рублей.Всего в 2022 году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и заведения, где звучала музыка, отчислили РАО в пользу всех авторов произведений — и российских, и иностранных, — согласно поданным в Минкультуры отчетам, 3,2 млрд руб. Это незначительно меньше, чем в 2021-м, когда сборы достигали 3,3 млрд руб.Из этой суммы совокупные выплаты РАО всем авторам — и российским, и иностранным — составили в 2022 году почти 2 млрд руб. (сумма общих сборов за отчетный период может не совпадать с суммой фактических выплат). В 2020 году показатель был ниже — тогда на фоне пандемии выплаты составили лишь 1,7 млрд руб. Для сравнения: в 2021 и 2019 годах, как следует из отчетов для Минкультуры, РАО выплатило суммарно по 2,4 млрд рублей.Распределение вознаграждения зависит от объема сборов, сообщили в РАО в ответ на запрос о причинах падения выплат авторских отчислений.РАО — одна из организаций, аккредитованных Министерством культуры на коллективное управление правами. Отчисления в РАО делают все заведения, в которых музыка звучит фоном (бары, рестораны, клубы и т.д.), а также телеканалы, радиостанции и кинотеатры.