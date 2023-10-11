Культура
сегодня, 12:13
Народный артист России Игорь Костолевский объявил «Липецкие театральные встречи» закрытыми
430
Фестиваль посетили 10 тысяч зрителей.
В Липецке завершился ХХХIХ Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи».
Фестиваль, который проходит с 1985 года, в этом году провели под лозунгом: «Мы приглашаем вас в театр». На сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого выступили старейшие региональные и известные столичные театры. В программу фестиваля вошли не только драматические постановки, но и опера, и балет. Всего было показано 18 спектаклей, которые посмотрели 10 000 зрителей.
10 октября закрывал фестиваль Московский академический театр имени Владимира Маяковского по пьесе Вампилова «Старший сын» с народным артистом России Игорем Костолевским.
По сюжету пьесы, cтудент Бусыгин и его приятель Сильва опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын Сарафанова и приехал его навестить. Но между сыном-самозванцем и его новыми родственниками возникают по-настоящему тёплые чувства. Бусыгин обретает настоящий дом и семью.
Исполнителю главной роли Сарафанова Игорю Костолевскому доверили почётную миссию объявить ХХХIХ Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» закрытыми.
— Будучи президентом российской национальной театральной премии «Золотая маска» я всегда уделял и вообще «Золотая маска» уделяла огромное внимание регионам. Мне кажется, это важнейшая часть театральной жизни. Благодаря регионам мы можем составить театральную карту страны и понять, что где происходит. Такие фестивали, как ваши 39-е «Липецкие театральные встречи» очень важны и нужны. Это нужно артистам. И это просто здорово! Наша постановка — она о любви, о жизни, о добре, о чувстве собственного достоинства, о каких-то очень ценных человеческих вещах, которые необходимы людям всегда: это эмпатия друг к другу, любовь к друг другу, уважение дуг к другу, благородство, — рассказал Игорь Костолевский.
Игорь Костолевский сыграл множество ролей: Плюшкина, Карамазова…Одна из последних его работ в кино — в сериале «Триггер».
— В каждой роли надо просто найти точку соприкосновения себя лично с героем, которого ты играешь — что вас связывает, какая у вас боль общая, любовь — что-то такое, чтобы лично меня это волновало. Если меня это волнует и я лично понимаю, для чего я это делаю — тогда это передастся и зрительному залу, и зрители тоже как-то откликнутся, — отметил Игорь Костолевский.
Перед спектаклем вспомнили и про фильм 1975 года «Старший сын» с Евгением Леоновым.
— Потрясающая картина. А Евгений Павлович Леонов – потрясающий артист, мне с ним посчастливилось работать в театре, играть в сериале «И это всё о нём». Но понимаете — прошло 50 лет: мы посмотрели на эту пьесу немножко другими глазами. Да и где я, а где Леонов?!
Оценил Игорь Костолевский и ремонт в липецком театре.
— Мне понравилось. Вообще это всё впечатляет! Видно, что здесь есть люди, которые этим занимаются. И я думаю, что Юрий Итин, который принимал активное участие в организации фестиваля, и вообще все люди, которые работают в этом театре, театр любят и о нем заботятся.
Александр Вампилов прожил всего 34 года и написал лишь четыре большие пьесы, а его «Старший сын» — одна из самых личных и пронзительных произведений драматурга.
Актёры Полина Лазарева (исполнившая роль Нины) и Алексей Дякин (сыграл Бусыгина) поделились своими эмоциями от этого спектакля и от гастролей в Липецке.
— Я вообще очень люблю гастроли, потому что всегда есть ощущение, что нас ждут и что нам рады. Всё-таки москвичи — публика избалованная, циничная и очень скупая на какие-то эмоции. А когда мы едем на гастроли — нас очень тепло принимают и для меня это очень большой праздник, — отметила Полина Лазарева.
— Ты всегда ждёшь гастроли и нового зрителя: интересно, какая площадка, какой театр. На гастролях ты как-то чувствуешь себя в тонусе и выкладываешься больше! Наш спектакль — об одиночестве, о темах семьи, дома, об отношениях отца и сына. По сюжету, я пришёл из ниоткуда и обрёл семью и любовь, и главное — отца, которого у моего героя никогда не было, — рассказал Алексей Дякин.
— Александр Вампилов прожил короткую жизнь, но успел написать очень пронзительные и талантливые пьесы. Старший сын для него очень личная история — он тоже всю жизнь искал своего отца и тоже чувствовал себя одиноко. Именно поэтому, мне кажется, пьеса получилась такой пронзительно щемящей. Она никого не может оставить равнодушной. Это прекрасно написанный текст, к которому ничего не хочется ни добавлять, ни убавлять. Очень здорово написано. Это уже классика сейчас. Хотя она сравнительно недавно написана — не во времена Шекспира или Островского! Это ближе к нам, и, тем не менее, это очень серьёзный текст, который даже спустя годы очень актуален — потому что он об очень важных вещах, о главном: о семье, о настоящей любви, — добавила Полина Лазарева.
Фестиваль, который проходит с 1985 года, в этом году провели под лозунгом: «Мы приглашаем вас в театр». На сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого выступили старейшие региональные и известные столичные театры. В программу фестиваля вошли не только драматические постановки, но и опера, и балет. Всего было показано 18 спектаклей, которые посмотрели 10 000 зрителей.
10 октября закрывал фестиваль Московский академический театр имени Владимира Маяковского по пьесе Вампилова «Старший сын» с народным артистом России Игорем Костолевским.
По сюжету пьесы, cтудент Бусыгин и его приятель Сильва опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын Сарафанова и приехал его навестить. Но между сыном-самозванцем и его новыми родственниками возникают по-настоящему тёплые чувства. Бусыгин обретает настоящий дом и семью.
Исполнителю главной роли Сарафанова Игорю Костолевскому доверили почётную миссию объявить ХХХIХ Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» закрытыми.
— Будучи президентом российской национальной театральной премии «Золотая маска» я всегда уделял и вообще «Золотая маска» уделяла огромное внимание регионам. Мне кажется, это важнейшая часть театральной жизни. Благодаря регионам мы можем составить театральную карту страны и понять, что где происходит. Такие фестивали, как ваши 39-е «Липецкие театральные встречи» очень важны и нужны. Это нужно артистам. И это просто здорово! Наша постановка — она о любви, о жизни, о добре, о чувстве собственного достоинства, о каких-то очень ценных человеческих вещах, которые необходимы людям всегда: это эмпатия друг к другу, любовь к друг другу, уважение дуг к другу, благородство, — рассказал Игорь Костолевский.
Игорь Костолевский сыграл множество ролей: Плюшкина, Карамазова…Одна из последних его работ в кино — в сериале «Триггер».
— В каждой роли надо просто найти точку соприкосновения себя лично с героем, которого ты играешь — что вас связывает, какая у вас боль общая, любовь — что-то такое, чтобы лично меня это волновало. Если меня это волнует и я лично понимаю, для чего я это делаю — тогда это передастся и зрительному залу, и зрители тоже как-то откликнутся, — отметил Игорь Костолевский.
Перед спектаклем вспомнили и про фильм 1975 года «Старший сын» с Евгением Леоновым.
— Потрясающая картина. А Евгений Павлович Леонов – потрясающий артист, мне с ним посчастливилось работать в театре, играть в сериале «И это всё о нём». Но понимаете — прошло 50 лет: мы посмотрели на эту пьесу немножко другими глазами. Да и где я, а где Леонов?!
Оценил Игорь Костолевский и ремонт в липецком театре.
— Мне понравилось. Вообще это всё впечатляет! Видно, что здесь есть люди, которые этим занимаются. И я думаю, что Юрий Итин, который принимал активное участие в организации фестиваля, и вообще все люди, которые работают в этом театре, театр любят и о нем заботятся.
Александр Вампилов прожил всего 34 года и написал лишь четыре большие пьесы, а его «Старший сын» — одна из самых личных и пронзительных произведений драматурга.
Актёры Полина Лазарева (исполнившая роль Нины) и Алексей Дякин (сыграл Бусыгина) поделились своими эмоциями от этого спектакля и от гастролей в Липецке.
— Я вообще очень люблю гастроли, потому что всегда есть ощущение, что нас ждут и что нам рады. Всё-таки москвичи — публика избалованная, циничная и очень скупая на какие-то эмоции. А когда мы едем на гастроли — нас очень тепло принимают и для меня это очень большой праздник, — отметила Полина Лазарева.
— Ты всегда ждёшь гастроли и нового зрителя: интересно, какая площадка, какой театр. На гастролях ты как-то чувствуешь себя в тонусе и выкладываешься больше! Наш спектакль — об одиночестве, о темах семьи, дома, об отношениях отца и сына. По сюжету, я пришёл из ниоткуда и обрёл семью и любовь, и главное — отца, которого у моего героя никогда не было, — рассказал Алексей Дякин.
— Александр Вампилов прожил короткую жизнь, но успел написать очень пронзительные и талантливые пьесы. Старший сын для него очень личная история — он тоже всю жизнь искал своего отца и тоже чувствовал себя одиноко. Именно поэтому, мне кажется, пьеса получилась такой пронзительно щемящей. Она никого не может оставить равнодушной. Это прекрасно написанный текст, к которому ничего не хочется ни добавлять, ни убавлять. Очень здорово написано. Это уже классика сейчас. Хотя она сравнительно недавно написана — не во времена Шекспира или Островского! Это ближе к нам, и, тем не менее, это очень серьёзный текст, который даже спустя годы очень актуален — потому что он об очень важных вещах, о главном: о семье, о настоящей любви, — добавила Полина Лазарева.
430
Еще в рубрике
02.10.2023 12:42Культура