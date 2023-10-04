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34-летний липчанин пытался ограбить «Пятёрочку» с помощью антимоскитного аэрозоля

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#покушение #грабёж
34-летний липчанин пытался ограбить «Пятёрочку» с помощью антимоскитного аэрозоля

Теперь год и два месяца ему предстоит повести в колонии строгого режима.

Советский районный суд вынес приговор 34-летнему липчанину за покушение на грабёж с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ограбить «Пятерочку» на Торговой площади житель Липецка попытался 3 сентября прошлого года.

Он сложил в пакет пять шоколадных батончиков, пять пачек сливочного масла, две палки колбасы, 20 шоколадок с фундуком, 15 плиток пористого шоколада, две банки пива — всего на 2 757 рублей, и направился на выход мимо кассы. А когда его остановили две сотрудницы магазина, мужчина поджег зажигалкой струю аэрозоля из баллончика с антимоскитным средством «Гардекс» и направил ее на женщин.

Но скрыться с похищенным мужчине всё же не удалось — один из посетителей магазина помог продавщицами отстоять товар.

Действия липчанина были квалифицированы по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ — за покушение на грабеж с угрозой применения с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, его приговорили 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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#покушение #грабёж

Комментарии (3)

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14 мкр

40 минут назад
Хлеб не брал. Планировал масло сразу на колбасу намазывать)))
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zzloyzz

53 минуты назад
Советский суд - самый гуманный суд в мире!
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Викторм

58 минут назад
Год. Год они балду пинали. Где неполное служебное?
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