Происшествия
сегодня, 11:43
34-летний липчанин пытался ограбить «Пятёрочку» с помощью антимоскитного аэрозоля
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Теперь год и два месяца ему предстоит повести в колонии строгого режима.
Советский районный суд вынес приговор 34-летнему липчанину за покушение на грабёж с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ограбить «Пятерочку» на Торговой площади житель Липецка попытался 3 сентября прошлого года.
Он сложил в пакет пять шоколадных батончиков, пять пачек сливочного масла, две палки колбасы, 20 шоколадок с фундуком, 15 плиток пористого шоколада, две банки пива — всего на 2 757 рублей, и направился на выход мимо кассы. А когда его остановили две сотрудницы магазина, мужчина поджег зажигалкой струю аэрозоля из баллончика с антимоскитным средством «Гардекс» и направил ее на женщин.
Но скрыться с похищенным мужчине всё же не удалось — один из посетителей магазина помог продавщицами отстоять товар.
Действия липчанина были квалифицированы по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ — за покушение на грабеж с угрозой применения с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, его приговорили 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ограбить «Пятерочку» на Торговой площади житель Липецка попытался 3 сентября прошлого года.
Он сложил в пакет пять шоколадных батончиков, пять пачек сливочного масла, две палки колбасы, 20 шоколадок с фундуком, 15 плиток пористого шоколада, две банки пива — всего на 2 757 рублей, и направился на выход мимо кассы. А когда его остановили две сотрудницы магазина, мужчина поджег зажигалкой струю аэрозоля из баллончика с антимоскитным средством «Гардекс» и направил ее на женщин.
Но скрыться с похищенным мужчине всё же не удалось — один из посетителей магазина помог продавщицами отстоять товар.
Действия липчанина были квалифицированы по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ — за покушение на грабеж с угрозой применения с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, его приговорили 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
3 512
14 мкр
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Викторм