Сегодня в Липецке: вечер анимэ, сколько проживешь, упав в воду, и вакансия разоблачителя шарлатанов

Сегодня липчан ещё ждут джаз, концерт ко Дню пожилого человека и осенние дожди.

Дожди вернулись

В Липецкую область постепенно приходит осенняя погода. Сегодня на улице уже не так тепло, как на прошлой неделе – 17-19 градусов, а самое главное – вернутся небольшие дожди.







14 улиц без воды

В связи с ремонтными работами на сетях сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Депутатской, 83, 85, 90, 92; Юношеской, 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10; проспекта Победы 55, 57, 61; Вишнёвого переулка, 1а; а также в частном секторе на улицах Верещагина, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской, Чкалова, переулков Верхнего и Фруктового.







Кроме того в селе Косырёвка временные неудобства испытают жители улиц Ленина и Советской.

Отключения света

В потёмках сегодня 9:00 до 12:00 потребители на улице Неделина, 9, а с 9:00 до 17:00 – жители улицы Пожарского и проезда Ильича.







Пробки

Уже в шесть утра три участка в Липецке загорелись на электронных картах красным цветом, свидетельствующем о серьезных заторов: на улице Циолковского в районе пересечения с улицецй Московского (в сторону Лебедянского шоссе), Северный обход Липецка, где продолжается ремонт моста (в обоих направлениях) и начало улицы Зои Космодемьянской (в сторону НЛМК). Как говорится, то ли ещё будет. Чтобы не попасть в дорожную ловушку, нужно перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, а затем постараться проскочить, пока ситуация на дорогах не поменялась. Да прибудет с вами сила!

Анимэ (12+)

Культурных событий в первый рабочий день недели запланировано немного, но совсем без них нам не даст остаться пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Сегодня в 19:02 оно приглашает на вечер кино, точнее – японской анимации режиссёра Хаяо Миядзаки. Покажет мультик «Унесённые призраками» (Япония, 2001), история про девочку, попавшую в мир духов. Ей будет непросто освободиться и спасти родных, которым грозит опасность.







Этот мультфильм получил премию «Оскар» и множество других наград. В нём каждый находит для себя что-то близкое, а большой экран и уютная атмосфера пространства сулят особенное удовольствие от просмотра.

Вход – любая бумажная купюра.

Джаз (12+)

Если сегодня вам не идти на работу, то день можно посвятить… джазу. В 13:00 в малом зале бывшего кинотеатра «Маяк» (ул. Володарского, 8) с программой «Музыка, согревающая сердца» выступит Липецкий джазовый оркестр.







День пожилого человека (16+)

А в ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) в 14:00 пройдёт концерт местных творческих коллективов, посвященный Дню пожилого человека. Вход на выступление «Пусть тёплой будет осень жизни» свободный.







Прими участие во Всемирном фестивале молодежи

Липчане могут принять участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта в «Сириусе» - поселке городского типа в Краснодарском крае, первой федеральной территории России.

Фестиваль примет 20 тысяч молодых лидеров – 10 тысяч российских граждан и такое же количество иностранцев. Программа фестиваля включает не только дискуссии и лекции именитых экспертов, но и выставочную программу, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и многое другое.







Подать заявку на участие в фестивале могут желающие в возрасте от 18 до 35 лет, а также подростки от 14 до 17 лет. Регистрация открыта на официальном сайте проекта и продлится до 4 ноября.

Осенняя заповедь – не упади в воду!

Температура воды в липецких реках сейчас понизилась уже до 6-10 градусов. Пока это не смертельно, но в ГИМС МЧС России по Липецкой области напоминают, что при температуре в 2-3 градуса смерть человека в воде может наступить через 10-15 минут, при 1 градусе – через 5-8 минут.

Липчан призывают быть бдительными в близи водоёмов в осенний период. Если вы вдруг упали в воду, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холод будет сковывать движения. Выбраться в такой ситуации на берег без посторонней помощи довольно трудно.

Если для отдыха вы используете надувную лодку, небольшой катер, необходимо помнить, что:

– на маломерном судне дети могут находиться только при условии, что их количество соответствует количеству взрослых, умеющих плавать;

– на всех людях, находящихся на судне, должны быть одеты спасательные жилеты;

– посадку в лодку и высадку из нее надо производить по одному человеку, осторожно ступая посреди настила;

– рулевой судна всегда должен внимательно смотреть вперед и по сторонам, чтобы избежать столкновения;

– суда могут обгонять друг друга только с левой стороны в направлении движения и расходиться левыми бортами;

– нельзя подставлять борт маломерного судна параллельно идущей волне (становиться лагом к волне) – надо идти носом на волну;

– если маломерное судно перевернулось, прежде всего, необходимо оказать помощь людям, которые не умеют плавать.







Во время движения нельзя пересаживаться с одного судна на другое; сидеть на бортах; раскачивать лодку; хвататься на ходу за ветки деревьев и другие предметы.

Отправляясь в плавание, рекомендуется брать с собой мобильный телефон; сообщать людям на берегу, куда и на сколько вы поехали; в случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону «112».

Работа мечты

Если вы хотите устроиться на необычную работу, то вакансию мечты предлагает телеканал «ЧЕ!». Нужен … разоблачитель шарлатанов для большого реалити-разоблачения «Антимагия», как отмечается в объявлении.

При приёме на данную позицию требуется: «проверять на себе, действительно ли маг/астролог/целитель/ведьма/вуду-специалист имеет магическую силу или все что они делают — результат фокусов». Также нужно «изображать наивность и разоблачать шарлатанов». Кроме этого, подходящий будущий сотрудник должен быть «уверенным пользователем Таро, но не любителем лапши, особенно на уши» и иметь «в натальной карте Сатурн в 9-м доме», как отметил будущий работодатель. «Наличие сглазов, порчи, а также потомственных ведуний или колдунов в роду будет преимуществом» − также говорится в объявлении.



Архив. "Битва экстрасенсов" в Липецке



Из бонусов от работодателя указаны всестороннее развитие и возможность реализовать свои детективные навыки, три месяца отпуска на восстановление в случае наложенного заклинания/порчи, страховка от духов и приворотов, оплачиваемые консультации психолога, заработная плата выше чёрного рынка и ежемесячная премия в размере 5000+ к карме.

Найти вакансию можно на сайте SuperJob по ссылке.

Дорогие липчане! Вот и началась новая неделя трудовых подвигов и свершений! Сделать предстоит очень многое, но при этом никак нельзя упускать из виду всё, что творится в мире, по крайней мере – в родном регионе. Липчанам в этом плане проще: все основные новости собраны в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь последними событиями и будьте уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного.