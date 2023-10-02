Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: вечер анимэ, сколько проживешь, упав в воду, и вакансия разоблачителя шарлатанов

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: вечер анимэ, сколько проживешь, упав в воду, и вакансия разоблачителя шарлатанов

Сегодня липчан ещё ждут джаз, концерт ко Дню пожилого человека и осенние дожди.

Дожди вернулись

В Липецкую область постепенно приходит осенняя погода. Сегодня на улице уже не так тепло, как на прошлой неделе – 17-19 градусов, а самое главное – вернутся небольшие дожди.

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14 улиц без воды

В связи с ремонтными работами на сетях сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Депутатской, 83, 85, 90, 92; Юношеской, 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10; проспекта Победы 55, 57, 61; Вишнёвого переулка, 1а; а также в частном секторе на улицах Верещагина, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской, Чкалова, переулков Верхнего и Фруктового.

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Кроме того в селе Косырёвка временные неудобства испытают жители улиц Ленина и Советской.

Отключения света

В потёмках сегодня 9:00 до 12:00 потребители на улице Неделина, 9, а с 9:00 до 17:00 – жители улицы Пожарского и проезда Ильича.

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Пробки

Уже в шесть утра три участка в Липецке загорелись на электронных картах красным цветом, свидетельствующем о серьезных заторов: на улице Циолковского в районе пересечения с улицецй Московского (в сторону Лебедянского шоссе), Северный обход Липецка, где продолжается ремонт моста (в обоих направлениях) и начало улицы Зои Космодемьянской (в сторону НЛМК). Как говорится, то ли ещё будет. Чтобы не попасть в дорожную ловушку, нужно перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, а затем постараться проскочить, пока ситуация на дорогах не поменялась. Да прибудет с вами сила!

Анимэ (12+)

Культурных событий в первый рабочий день недели запланировано немного, но совсем без них нам не даст остаться пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Сегодня в 19:02 оно приглашает на вечер кино, точнее – японской анимации режиссёра Хаяо Миядзаки. Покажет мультик «Унесённые призраками» (Япония, 2001), история про девочку, попавшую в мир духов. Ей будет непросто освободиться и спасти родных, которым грозит опасность.

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Этот мультфильм получил премию «Оскар» и множество других наград. В нём каждый находит для себя что-то близкое, а большой экран и уютная атмосфера пространства сулят особенное удовольствие от просмотра.

Вход – любая бумажная купюра.

Джаз (12+)

Если сегодня вам не идти на работу, то день можно посвятить… джазу. В 13:00 в малом зале бывшего кинотеатра «Маяк» (ул. Володарского, 8) с программой «Музыка, согревающая сердца» выступит Липецкий джазовый оркестр.

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День пожилого человека (16+)

А в ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) в 14:00 пройдёт концерт местных творческих коллективов, посвященный Дню пожилого человека. Вход на выступление «Пусть тёплой будет осень жизни» свободный.

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Прими участие во Всемирном фестивале молодежи

Липчане могут принять участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта в «Сириусе» - поселке городского типа в Краснодарском крае, первой федеральной территории России.

Фестиваль примет 20 тысяч молодых лидеров – 10 тысяч российских граждан и такое же количество иностранцев. Программа фестиваля включает не только дискуссии и лекции именитых экспертов, но и выставочную программу, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и многое другое.

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Подать заявку на участие в фестивале могут желающие в возрасте от 18 до 35 лет, а также подростки от 14 до 17 лет. Регистрация открыта на официальном сайте проекта и продлится до 4 ноября.

Осенняя заповедь – не упади в воду!

Температура воды в липецких реках сейчас понизилась уже до 6-10 градусов. Пока это не смертельно, но в ГИМС МЧС России по Липецкой области напоминают, что при температуре в 2-3 градуса смерть человека в воде может наступить через 10-15 минут, при 1 градусе – через 5-8 минут.

Липчан призывают быть бдительными в близи водоёмов в осенний период. Если вы вдруг упали в воду, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холод будет сковывать движения. Выбраться в такой ситуации на берег без посторонней помощи довольно трудно.

Если для отдыха вы используете надувную лодку, небольшой катер, необходимо помнить, что:

– на маломерном судне дети могут находиться только при условии, что их количество соответствует количеству взрослых, умеющих плавать;

– на всех людях, находящихся на судне, должны быть одеты спасательные жилеты;

– посадку в лодку и высадку из нее надо производить по одному человеку, осторожно ступая посреди настила;

– рулевой судна всегда должен внимательно смотреть вперед и по сторонам, чтобы избежать столкновения;

– суда могут обгонять друг друга только с левой стороны в направлении движения и расходиться левыми бортами;

– нельзя подставлять борт маломерного судна параллельно идущей волне (становиться лагом к волне) – надо идти носом на волну;

– если маломерное судно перевернулось, прежде всего, необходимо оказать помощь людям, которые не умеют плавать.

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Во время движения нельзя пересаживаться с одного судна на другое; сидеть на бортах; раскачивать лодку; хвататься на ходу за ветки деревьев и другие предметы.

Отправляясь в плавание, рекомендуется брать с собой мобильный телефон; сообщать людям на берегу, куда и на сколько вы поехали; в случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону «112».

Работа мечты

Если вы хотите устроиться на необычную работу, то вакансию мечты предлагает телеканал «ЧЕ!». Нужен … разоблачитель шарлатанов для большого реалити-разоблачения «Антимагия», как отмечается в объявлении.  

При приёме на данную позицию требуется: «проверять на себе, действительно ли маг/астролог/целитель/ведьма/вуду-специалист имеет магическую силу или все что они делают — результат фокусов». Также нужно «изображать наивность и разоблачать шарлатанов». Кроме этого, подходящий будущий сотрудник должен быть «уверенным пользователем Таро, но не любителем лапши, особенно на уши» и иметь «в натальной карте Сатурн в 9-м доме», как отметил будущий работодатель. «Наличие сглазов, порчи, а также потомственных ведуний или колдунов в роду будет преимуществом» − также говорится в объявлении.

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Архив. "Битва экстрасенсов" в Липецке

Из бонусов от работодателя  указаны всестороннее развитие и возможность реализовать свои детективные навыки, три месяца отпуска на восстановление в случае наложенного заклинания/порчи, страховка от духов и приворотов, оплачиваемые консультации психолога, заработная плата выше чёрного рынка и ежемесячная премия в размере 5000+ к карме.

Найти вакансию можно на сайте SuperJob по ссылке.

Дорогие липчане! Вот и началась новая неделя трудовых подвигов и свершений! Сделать предстоит очень многое, но при этом никак нельзя упускать из виду всё, что творится в мире, по крайней мере – в родном регионе. Липчанам в этом плане проще: все основные новости собраны в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь последними событиями и будьте уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного.

4 522
#Сегодня в Липецке

Комментарии (4)

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Прикалываетесь?

12 минут назад
Вакансий не найдено
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Да уж...

20 минут назад
Нет там такой вакансии. Обманули.) Дв и зарплата маленькая
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Антипод

21 минуту назад
Коммунист, по старой работе скучаешь?
ответить

Коммунист

51 минуту назад
Работа мечты это в обкоме. Сиди, перекладывай бумажки с папки в папку, выражай когда надо глубокую озабоченность, колебайся вместе с генеральной линией партии
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