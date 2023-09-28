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23 минуты назад

Врач-диетолог назвала витамины против осенней хандры

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#здоровье #витамины

Витамины и питательные вещества значительно помогают в поддержании здоровья в осенний период.

Врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова рассказала, какую роль играют витамины C, D и B-комплекса в организме осенью, - пишет "Газета.Ru".

По ее мнению, самым важным для организма сейчас является витамин С, так как именно он минимизирует стресс в организме, а также помогает поддерживать эмоциональную стабильность. Высоким содержанием этого витамина отличаются фрукты, овощи и ягоды.

На втором месте по значимости стоит витамин D. Диетолог отметила, что именно осенью наблюдается его дефицит в организме. Это связанно с нехваткой солнечного света в наших широтах. Недостаток данного витамина может привести к тревоге и депрессии.

Витамин B влияет на эмоциональный фон и энергию в организме человека, а также помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы.

"Он может помочь снять стресс и улучшить настроение. Включайте в рацион пищу, богатую магнием, такую как орехи, семена, темный шоколад, зеленые листовые овощи", — отметила эксперт.
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#здоровье #витамины

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