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23 минуты назад
Врач-диетолог назвала витамины против осенней хандры
Витамины и питательные вещества значительно помогают в поддержании здоровья в осенний период.
Врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова рассказала, какую роль играют витамины C, D и B-комплекса в организме осенью, - пишет "Газета.Ru".
По ее мнению, самым важным для организма сейчас является витамин С, так как именно он минимизирует стресс в организме, а также помогает поддерживать эмоциональную стабильность. Высоким содержанием этого витамина отличаются фрукты, овощи и ягоды.
На втором месте по значимости стоит витамин D. Диетолог отметила, что именно осенью наблюдается его дефицит в организме. Это связанно с нехваткой солнечного света в наших широтах. Недостаток данного витамина может привести к тревоге и депрессии.
Витамин B влияет на эмоциональный фон и энергию в организме человека, а также помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы.
"Он может помочь снять стресс и улучшить настроение. Включайте в рацион пищу, богатую магнием, такую как орехи, семена, темный шоколад, зеленые листовые овощи", — отметила эксперт.
По ее мнению, самым важным для организма сейчас является витамин С, так как именно он минимизирует стресс в организме, а также помогает поддерживать эмоциональную стабильность. Высоким содержанием этого витамина отличаются фрукты, овощи и ягоды.
На втором месте по значимости стоит витамин D. Диетолог отметила, что именно осенью наблюдается его дефицит в организме. Это связанно с нехваткой солнечного света в наших широтах. Недостаток данного витамина может привести к тревоге и депрессии.
Витамин B влияет на эмоциональный фон и энергию в организме человека, а также помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы.
"Он может помочь снять стресс и улучшить настроение. Включайте в рацион пищу, богатую магнием, такую как орехи, семена, темный шоколад, зеленые листовые овощи", — отметила эксперт.