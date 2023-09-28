сегодня, 13:05
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей Lada
На данный момент на онлайн-витрине по заводской цене представлены Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.
"Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей", - говорится в публикации.
Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. Можно выбрать автомобиль на сайте, забронировать его и приобрести в кредит. Выдадут автомобиль в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти, - пишет AutoNews.
На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль LADA Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.
Кредитные условия разработаны специально для данного проекта и действуют только при онлайн-покупке LADA по заводской цене.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
ввв