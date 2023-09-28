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сегодня, 13:05

«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей Lada

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#Lada #АвтоВАЗ

На данный момент на онлайн-витрине по заводской цене представлены Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

"АвтоВАЗ" начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене, - говорится на официальном сайте компании.

"Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей", - говорится в публикации.

Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. Можно выбрать автомобиль на сайте, забронировать его и приобрести в кредит. Выдадут автомобиль в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти, - пишет AutoNews.

На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль LADA Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

Кредитные условия разработаны специально для данного проекта и действуют только при онлайн-покупке LADA по заводской цене.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
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#Lada #АвтоВАЗ

Комментарии (1)

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ввв

6 минут назад
Сайт временно недоступен. Другого и не ожидали.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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