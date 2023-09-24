Владимир Рогачев: «Ребятам нужна была встряска. Поэтому я решил поменять схему игры»

Послематчевая пресс-конференция тренером «Металлурга» и «Амкара».

«Металлург» на своём поле отыгрался в матче с пермяками – 1:1. После отставки Сергея Первушина на матч в качестве и.о. главного тренера «сталеваров» вывел 56-летний Владимир Рогачев.

- Было немного сложновато. С 2010 года я работал помощником главного тренера (всё это время в «Металлурге», прим.), а главным тренером был лишь в 2009 году в «Ельце», - поделился своими ощущениями наставник, - Немного начали перестраивать схему игры. Она у нас в последнее время была 3-4-3, сейчас вспоминает схему 4-2-3-1. Все ребята раньше по ней играли, она им знакома, поэтому ничего страшного. Вдобавок, легко трансформируется. Мы можем при необходимости перестроиться и на 3-4-3, передвинув двух игроков. Если бы сегодня был бы результат чуть-чуть другой (в смысле – «Металлург» вёл бы в счёте, прим.), то мы бы спокойно могли перейти на закрытую 5-4-1. Этого не произошло, потому что на табло – 1:1, а нам нужна была победа. В концовке выпустили ещё одного нападающего в надежде выиграть. Сегодня не получилось, но будем стараться в дальнейшем.

Нам нужно было сегодня по любому забирать 3 очка. Нужны победы.

- А чем вызвано решение поменять схему? Старая тактика не устраивала?

- Когда в команду приходит новый тренер, футболисты испытывают новые эмоции, которые зачастую идут на пользу. Ключевые слова – новый тренер. Но я в команде уже 12 лет, а встряска была нужна. И я решил дать взбодриться команде переходом на новую тактику.

Но ещё раз повторяю: в футбол играют не схемы, и любую расстановку можно трансформировать прямо по ходу игры.

- Вы довольны тем, как прошла игра?

- Сегодняшней игрой я доволен, поблагодарил ребят за самоотдачу. Жаль, что не использовали очень много моментов.

- Сегодня в конце матча вы заменили активного Мосияна. Который до этого забил гол, был движком наших атак. Зачем было его убирать?

- Мы хотели усилить атакующие действия. Поэтому выпустили свежего молодого игрока. А Мосиян уже подустал. Мы его поблагодарили за отличный матч, даже поаплодировали.

- В концовке захромал автор голевого паса Никита Дорофеев. Что с ним?

- Просто спазм, ничего страшного. У нас все в строю.

- Как будете готовиться к следующему матчу с «Чертаново»?

- В плановом режиме. Игра через 8 дней, то есть у нас есть время для двух выходных и 5 полноценных дней на подготовку к матчу.

Легенда «Амкара», а ныне – главный тренер Иван Черенчиков дал короткий, но довольно противоречивый комментарий.

- Мы, конечно, ждали, что будет побеждать, - сказал он, - Но опять игра сложилась по нехорошему для нас сценарию: забиваем, затем не используем два-три железобетонных момента, а соперник в итоге наказывает нас ответным голом. У нас болезнь какая-то. При счёте 1:0 всё чаще начали садиться в оборону, играть на результат, но по итогу – 1:1, к нашему сожалению.

И даже хорошо, что 1:1, в концовке могли пропустить и второй, и третий. Боевая ничья.

После 11-го тура команды остались «при своих». «Амкар» идёт на 5-м месте – 15 очков, «Металлург» на 6-м – 13 очков. В «золотую четвёрку» наши по-прежнему не попадают, впереди ещё 7 матчей. Ближайший – 1 октября дома с «Чертаново».