Центробанк Турции заявил о подорожании недвижимости в стране за год почти вдвое

Цены на недвижимость в Турции с июля 2022 года по нынешний июль выросли на 94,7%, в ряде регионов - до 130%.





"Индекс стоимости квартиры вырос на 7,3 процента по сравнению с июнем и на 94,7 процента в номинальном выражении в среднем по стране по сравнению с июлем 2022 года, с учетом инфляции рост составил 31,2 процента", — заявили в регуляторе.



Наибольший рост показателя заметили в черноморских провинциях Зонгулдак, Карабюк и Бартын — там жилье подорожало более чем на 130%. В соседних Синопе и Кастамону цены выросли на 120 процентов, а на востоке страны, в провинциях Ыгдыр, Карс и ряде других, — на 125%. В популярном у россиян и других иностранцев Стамбуле недвижимость стала дороже в среднем на 68 процентов, средняя стоимость квартиры превысила 170 тысяч долларов. По словам помощника мэра города Бугры Гекче, в густонаселенных беженцами районах цены выросли примерно в девять раз за последние четыре года.



По данным ЦБ Турции, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на июль превышает 26,5 тысячи лир (примерно 1000 долларов), при этом в Стамбуле квадратный метр в среднем стоит 39,5 тысячи лир (1460 долларов). Регулятор продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику — до тех пор, пока прогноз по инфляции не улучшится. Недвижимость в Турции подорожала почти в два раза за год — с июля 2022 года по июль 2023 года цены на жилье выросли в среднем на 94,7%, - передает РИА Новости со ссылкой на Центробанк страны."Индекс стоимости квартиры вырос на 7,3 процента по сравнению с июнем и на 94,7 процента в номинальном выражении в среднем по стране по сравнению с июлем 2022 года, с учетом инфляции рост составил 31,2 процента", — заявили в регуляторе.Наибольший рост показателя заметили в черноморских провинциях Зонгулдак, Карабюк и Бартын — там жилье подорожало более чем на 130%. В соседних Синопе и Кастамону цены выросли на 120 процентов, а на востоке страны, в провинциях Ыгдыр, Карс и ряде других, — на 125%. В популярном у россиян и других иностранцев Стамбуле недвижимость стала дороже в среднем на 68 процентов, средняя стоимость квартиры превысила 170 тысяч долларов. По словам помощника мэра города Бугры Гекче, в густонаселенных беженцами районах цены выросли примерно в девять раз за последние четыре года.По данным ЦБ Турции, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на июль превышает 26,5 тысячи лир (примерно 1000 долларов), при этом в Стамбуле квадратный метр в среднем стоит 39,5 тысячи лир (1460 долларов). Регулятор продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику — до тех пор, пока прогноз по инфляции не улучшится.