Происшествия

сегодня, 15:42

«Стоп, снято!»: в липецком магазине прячут товары за шиворот и даже в трусы

10 1897
#мелкое хищение #кража
3

С начала года в полиции зарегистрировано восемь заявлений о хищениях от администрации супермаркета на улице Ленина.

Несколько мелких хищений в очередной раз записали камеры видеонаблюдения «Перекрёстка» на улице Ленина в Липецке.

На записях, которыми с редакцией поделилась сотрудница супермаркета, запечатлено, как посетители прячут товары за шиворот и даже… в трусы!



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с начала этого года в полиции зарегистрировано восемь заявлений о хищениях товаров от администрации магазина «Перекрёсток» на улице Ленина.

— По всем зарегистрированным материалам установлены лица, причастные к совершению противоправных деяний: в некоторых случаях речь идёт об административных делах за мелкое хищение, в некоторых — об уголовных о кражах, — отметили в полиции.

— Как правило, заявления в полицию подаются о  кражах на большую сумму, — ранее рассказывала автор роликов.
10 1897
#мелкое хищение #кража
3

Комментарии (10)

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Безмасочник

29 минут назад
У нас в худшем случае посадят. А в Саудовской Аравии отрубят руку.
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Проститьпомиловать

сегодня, 18:33
А у него окромя трусов ничего нету
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липчанин

сегодня, 17:33
65+, все заложено в цену товара и хозяева торговых точек издержки не платят , а платишь ты и я и все мы расплачиваемся за магазинных воров
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Официально

сегодня, 17:15
признано ,15% жителей страны имеют психику с отклонениями ! Этот в трусах из этого числа !Вообще замечаю ,культура одеваться у мужчин резко упала в последние годы .Происходит оскотинивание людей !
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Да,

сегодня, 17:12
Как почему?, вы сделали мой день!
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11

сегодня, 16:39
Раз он в магазин пришел в трусах уже что-то не то
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Как почему?

сегодня, 16:33
нижнее белье, потому что без трусов нельзя
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65+

сегодня, 16:27
В США до 1000$ не считается кражей нет уголовной ответственности . В нашей нищей стране тоже надо вести потолок . Все издержки пусть платят хозяева магазинов которые накручивают цены .
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Animal Planet

сегодня, 16:15
В Ноябрьском в Пятерочке видел как охранник заставила нарика вытаскивать сливочное масло,которое он прятал в носках.И масло не какой нибудь спред,а Вкуснотеево. Я так подозреваю что это масло благополучно вернулось на полки.
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нижнее белье

сегодня, 15:57
а почему его в трусах пустили в магазин?
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