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«Стоп, снято!»: в липецком магазине прячут товары за шиворот и даже в трусы
10 1897
С начала года в полиции зарегистрировано восемь заявлений о хищениях от администрации супермаркета на улице Ленина.
Несколько мелких хищений в очередной раз записали камеры видеонаблюдения «Перекрёстка» на улице Ленина в Липецке.
На записях, которыми с редакцией поделилась сотрудница супермаркета, запечатлено, как посетители прячут товары за шиворот и даже… в трусы!
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с начала этого года в полиции зарегистрировано восемь заявлений о хищениях товаров от администрации магазина «Перекрёсток» на улице Ленина.
— По всем зарегистрированным материалам установлены лица, причастные к совершению противоправных деяний: в некоторых случаях речь идёт об административных делах за мелкое хищение, в некоторых — об уголовных о кражах, — отметили в полиции.
— Как правило, заявления в полицию подаются о кражах на большую сумму, — ранее рассказывала автор роликов.
На записях, которыми с редакцией поделилась сотрудница супермаркета, запечатлено, как посетители прячут товары за шиворот и даже… в трусы!
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с начала этого года в полиции зарегистрировано восемь заявлений о хищениях товаров от администрации магазина «Перекрёсток» на улице Ленина.
— По всем зарегистрированным материалам установлены лица, причастные к совершению противоправных деяний: в некоторых случаях речь идёт об административных делах за мелкое хищение, в некоторых — об уголовных о кражах, — отметили в полиции.
— Как правило, заявления в полицию подаются о кражах на большую сумму, — ранее рассказывала автор роликов.
10 1897
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