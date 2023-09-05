Происшествия

19 минут назад

Под Липецком на трассе Орёл-Тамбов погиб 32-летний водитель

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#ДТП
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Легковушка врезалась в стоящий прицеп.

4 августа в 20:30 на 303-м километре трассы Орёл-Тамбов произошло смертельное ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 32-летний водитель китайского легкового автомобиля «FAW Bestune T77» врезался в прицеп припаркованного «КамАЗа» под управлением 62-летнего водителя.

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Водитель легковушки погиб.

Фото - Вадим Белозёров Гриша Колесников
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#ДТП
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