Происшествия
19 минут назад
Под Липецком на трассе Орёл-Тамбов погиб 32-летний водитель
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Легковушка врезалась в стоящий прицеп.
4 августа в 20:30 на 303-м километре трассы Орёл-Тамбов произошло смертельное ДТП.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 32-летний водитель китайского легкового автомобиля «FAW Bestune T77» врезался в прицеп припаркованного «КамАЗа» под управлением 62-летнего водителя.
Водитель легковушки погиб.
Фото - Вадим Белозёров, Гриша Колесников
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 32-летний водитель китайского легкового автомобиля «FAW Bestune T77» врезался в прицеп припаркованного «КамАЗа» под управлением 62-летнего водителя.
Водитель легковушки погиб.
Фото - Вадим Белозёров, Гриша Колесников
458