вчера, 14:50
Крепкие бицепсы помогли липчанину за выходные на пляже заработать 100 тысяч рублей
Ближайший конкурент так расстроился, что даже не пришёл на награждение.
Максим Пыткин стал победителем крупных соревнований по отдельным упражнениям пауэрлифтинга в подмосковном Серпухове.
31-летний силач соревновался в жиме штанги без специальной экипировки, позволяющей немного улучшить результат, в весовой категории до 100 кг. По своему весу Максим уступал многим конкурентам – 91 кг, но зато выжал самую тяжёлую штангу – 227,5 кг. Нетрудно подсчитать, что результат в два с половиной раза (!) превышал собственный вес Максима!
Ближайший преследователь липчанина Дмитрий Касатов из Москвы отстал прилично – 210 кг (собственный вес атлета около 100 кг), после чего так расстроился, что даже не вышел на награждение.
Наш Максим выше всех. Вторая ступень на пьедестале пустует. Соперник обиделся и не пришёл
Пыткин победил не только в своей весовой категории, но и в абсолютном зачёте. За это ему вручили денежный приз в размере 100 тысяч рублей.
Пыткин и ещё один герой турнира Юрий Белкин (Хабаровск/Москва), абсолютный чемпион по становой тяге - 370 кг
Соревнования проходили под открытым небом на берегу реки Ока на городском пляже Серпухова и собрали сотни зрителей.
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