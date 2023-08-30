Спорт

вчера, 14:50

Крепкие бицепсы помогли липчанину за выходные на пляже заработать 100 тысяч рублей

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#Пауэрлифтинг #жим #Максим Пыткин
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Крепкие бицепсы помогли липчанину за выходные на пляже заработать 100 тысяч рублей

Ближайший конкурент так расстроился, что даже не пришёл на награждение.

Максим Пыткин стал победителем крупных соревнований по отдельным упражнениям пауэрлифтинга в подмосковном Серпухове.

31-летний силач соревновался в жиме штанги без специальной экипировки, позволяющей немного улучшить результат, в весовой категории до 100 кг. По своему весу Максим уступал многим конкурентам – 91 кг, но зато выжал самую тяжёлую штангу – 227,5 кг. Нетрудно подсчитать, что результат в два с половиной раза (!) превышал собственный вес Максима!

Ближайший преследователь липчанина Дмитрий Касатов из Москвы отстал прилично – 210 кг (собственный вес атлета около 100 кг), после чего так расстроился, что даже не вышел на награждение.

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Наш Максим выше всех. Вторая ступень на пьедестале пустует. Соперник обиделся и не пришёл

Пыткин победил не только в своей весовой категории, но и в абсолютном зачёте. За это ему вручили денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

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Пыткин и ещё один герой турнира Юрий Белкин (Хабаровск/Москва), абсолютный чемпион по становой тяге - 370 кг

Соревнования проходили под открытым небом на берегу реки Ока на городском пляже Серпухова и собрали сотни зрителей.


5 2361
#Пауэрлифтинг #жим #Максим Пыткин
4

Комментарии (5)

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Таксерка Анжелика

вчера, 23:36
Михалыч, к сожалению только выглядить, внизу ,после всех выпитых препоратов для массы, ниче не работает, как специалистка заявляю!!!
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Михалыч

вчера, 20:06
Вот так должны выглядеть настоящие мужчины!
ответить

Алексей Талдыкин

вчера, 15:54
Максим Молодчина! С Победой! Жми и новых Побед и рекордов!
ответить

Однако

вчера, 15:42
Почитайте книгу Юрия Власова. Называется Солёные радости. Вам сразу будет ясно, что такое штанга...
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КузьмичЬ

вчера, 15:10
Пауэрлифтинг это хороший вид спорта. Только потом есть нюансы со здоровьем которые ни какие призы не компенсирует к сожалению. Собственный опыт. А за земляка приятно, что делает успехи, главное чтоб самому нравилось.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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