Спорт

54 минуты назад

«Футбол от обороны – это не про «сталеваров» - бывший лучший игрок не хочет обратно в «Металлург»

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#Футбол #Артур Арустамян
«Футбол от обороны – это не про «сталеваров» - бывший лучший игрок не хочет обратно в «Металлург»

Мы проверили слух о возвращении Артура Арустамяна в Липецк.

26-летний атакующий хавбек Артур Арустамян покинул «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

У болельщиков «Металлурга» сразу загорелись глаза: а вдруг решит вернуться в нашу команду её лучший игрок и бомбардир в сезоне-2021/22, который липчане провели в «Лучшей лиге мира». Тогда «сталевары» вылетели, но точно не по вине Арустамяна, который забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Не случайно в традиционном опросе GOROD48 партнёры по «Металлургу» именно Артура признали лучшим игроком сезона.

После такой феерии удержать у себя воспитанника воронежского «Факела» «сталевары» не могли. Хавбеком интересовались даже «Крылья Советов» из Премьер-Лиги, но он остался в первом дивизионе. Выступал за «Енисей» из Красноярска - 9 игр, 2 ассиста, минувшей зимой перешёл в «КАМАЗе» - 14 матчей, 1 гол, 1 результативный пас.

- Нет, о возвращении в «Металлург» я не думаю, - ответил Арустамян на вопрос GOROD48, - Хочется играть на более высоком уровне, поэтому ищу себе команду в первой лиге. Хотя за липецкой командой, которой я отдал три сезона (80 игр, 13 голов, 11 ассистов, прим.) внимательно слежу. По возможности смотрю игры или, как минимум – видеообзоры. Раньше липчане всегда играли в атакующий футбол, теперь изменили тактику и действуют больше от обороны. Ох, не про «сталеваров» эта история.

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#Футбол #Артур Арустамян

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