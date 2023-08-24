Первушину не заставлял тренировать 11-метровые, тренер «Форте» объяснил, что такое «липецкий футбол»

Главный тренеры подвели итоги на пресс-конференции.

Липецкий «Металлург» выбыл из Кубка России после первой же игры 2-го раунда Пути регионов (по старому – 1/128 финала), уступив на своём поле таганрогскому «Форте» - 1:1, 4:5 в серии пенальти. После матча наставники команд поделились своим мнением.

- На мой взгляд, получилась хорошая боевая игра – именно кубковая, считает главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, - Я думаю, что болельщикам понравилось. Начали мы очень хорошо: и подходы к воротам были, и моментики какие-то. Потом отдали инициативу, пропустили. Во втором тайме с помощью замен выровняли игру, сравняли счёт. Не хватило завершения атак. Нужно ещё посмотреть эпизод с не засчитанным голом Максима Болдырева – возможно, там не было «вне игры».

- Александр Кобзев сегодня вернулся в ворота, да ещё и получил капитанскую повязку.

- У нас шесть человек вышли из тех, кто не играл в предыдущем матче в Таганроге. Мы провели ротацию, чтобы определённую нагрузку больше футболистов. Это было одной из задач сегодняшней игры. Главное, никто не получил травму, перед сложными играми чемпионата нам не нужны потери. Плохо только что не выиграли.

- Прошлый матч чемпионата «Металлург» тоже проводил с «Форте» в Таганроге (липчане выиграли – 3:1, прим.). Проводить две игры подряд с одним соперником – это легче или тяжелее?

- Сегодня мотивация у соперника была повыше, чем у нас. Это было видно и по настрою, и по желанию. Я не могу сказать, что у наших футболистов не было желания, но у игроков «Форте» после поражения была дополнительная мотивация.

- Чего всё-таки не хватило «Металлургу» для победы?

- Второго забитого гола (улыбается). Хотелось бы более активной игры в середине поля и в атаке. Эту задачу мы пытались решить заменами. Заботкин вышел – был очень активен в первые 5-7 минут, навязывал борьбу, мы подбирали мячи. В итоге начали возникать какие-то полумоментики, но (вздыхает) мастерства не хватило.

- Оборона у «Металлурга» была суперэксперементальной (отсутствовал капитан команды Роман Войдель, которого заменил Николай Смирных, а на правом фланге впервые в стартовом составе вышел 20-летний Илья Коротких, прим). Как вы оцените её игру?

- Неплохо. Конечно, не хватало нашего капитана. Но считаю, что Коротких провёл неплохой матч. В раздевалке поздравили его с первой игрой в основе.

- Пропустивший много игр из-за травмы Алексей Рыбин вышел на замену в конце. Это было обусловлено счётом на табло или планировалось заранее?

- У нас сегодня все замены были плановыми. Ни одной стихийной замены не было. Пять замен: кому-то дали чуть больше времени, кто-то ещё не в оптимальных кондициях, сыграл меньше.

- На тренировках отрабатывали пенальти?

- Нет. Я не считаю, что их надо отрабатывать отдельно, всё это ерунда – одно дело тренировки и совсем другое – игры. И волнение, и уровень сопротивления в матчах несоизмеримо выше.

- Хотя бы в конце второго тайма вы держали в голове фамилии футболистов, которые пойдут к 11-метровой отметке?

- Нет, не держал. В прошлом году мы встречались на Кубок с волгоградским «Ротором». Дело клонилось к ничьей – 1:1, я уже начал мысленно подбирать бьющих, а нам забили второй мяч. Поэтому сегодня гнал от себя такие мысли. Приблизительно я, конечно, понимал, кто будет бить – ребята, которые у нас остаются после тренировок, чтобы исполнить два-три удара – Болдырев, Заботкин… Сегодня самому было интересно, справятся ли они с нагрузкой в игре. Ребята не подкачали.

А Черняков и Ушаков не забили. Великолепно сыграл вратарь соперника, это тоже нужно отметить. Черняков забил в игре, но, увы, так случается: пенальти мажут именно те, кто до этого ещё несколько минут назад были героями. Вспомните, сколько «великих футболистов ошиблись в важных сериях, это футбол. Я не вижу в этом какой-то проблемы. Для меня важнее, что команда показала хорошую игру, переломила ход матча. Во втором тайме мы вообще имели огромное преимущество, жаль только не сумели забить.

Тренер «Форте» Павел Могилевский в целом согласился с коллегой.

- В первом тайме было полное наше преимущество вследствие проделанной нами работы над ошибками после поражения от «Металлурга» в Таганроге. Моментов хватало, мы должны были выигрывать – 3:0. Во второй половине упустили нити игры и Липецк нас наказал – сравнял счёт. После этого игра опять выровнялась, но к сожалению впереди у нас по-прежнему не получалось, итог – пенальти.

«Металлург» во второй половине показал типичный липецкий футбол, т.е. много вертикальных передач, борьбы, подборов, навесов с флангов. В таком стиле они и сравняли.

- Тяжело или легко играть с одним и тем же соперником с разницей в пять дней?

- Для нас легко, посмотрите на табло (смеется). Структура игры не поменялась, тактика у соперника не поменялась. Первая игра у нас не получилась, поэтому я сказал ребятам – вот второй шанс, давайте сделаем, чтобы всё закончилось по-нашему. Так и вышло – первый тайм вообще заносим себе в актив, жаль, что забили всего один, хотя могли намного больше.

- У вашей команды есть задачи в Кубке?

- Пройти максимально далеко, как сможем. Следующий соперник – белгородский «Салют». В чемпионате мы его уже обыграли дома – 1:0. Ближе к кубковой игре посмотрим, что нужно, чтобы повторить этот результат.