«Металлург» избавил себя от кубковой головной боли, проиграв в серии пенальти

ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» в нынешнем сезоне в Липецк опять не приедут.

Липецкий «Металлург» выбыл из Кубка России в первом же матче. Сегодня на своём поле «сталевары» сумели отыграться в матче с таганрогским «Форте» и основное время матча завершилось вничью – 1:1, но в серии пенальти сильнее оказались гости – 5:4.

Четыре дня назад эти же команды встречались между собой в чемпионате и тогда в Таганроге «Металлург» праздновал победу – 3:1. После матча главный тренер Сергей Первушин дал понять, что Кубок не является для липчан приоритетом.

- Это раньше можно было одержать одну или две победы и привезти в свой город серьёзную команду из первой или даже Премьер-Лиги, - отметил тренер, - Сейчас розыгрыш стал слишком запутанным, можно играть бесконечно долго, но не порадовать болельщиков визитом условного ЦСКА.

Первушин обещал на кубковую игру выставить экспериментальный состав и слово свое сдержал. В первую очередь бросалось в глаза отсутствие капитана команды Романа Войделя, без которого тренер не рисковал играть даже в тренировочных матчах в межсезонье. Теперь 38-летнего ветерана не оказалось даже в запасе.

Капитанскую повязку в его отсутствие надел вратарь Александр Кобзев, давно не появлявшийся на поле. Главным же сюрпризом стал первый матч в стартовом составе «Металлурга» 20-летнего елецкого защитника Ильи Коротких, который лишь недавно перешёл в нашу команду. Справа в обороне Коротких сыграл в целом надёжно, в частности, спас «Металлург» от неприятностей на 13-й минуте, когда заблокировал удар почти в упор форварда гостей Муслима Шахбабаева.

Тройку в атаке у «Металлурга» на этот раз составили Никита Дорофеев, Кирилл Жуковский и Роман Янушковский на острие. Последний уже на первых секундах упал в штрафной «Форте» - со стороны показалось, что не без помощи соперников, но имеющий опыт судейства в РПЛ Антон Фролов из Москвы назначать пенальти не стал. Следом Жуковский подал угловой, мяч заметался перед штрафной пока пришедший на стандартное положение защитник Александр Крикуненко не попробовал пробить издали – неточно.

В целом в первом тайме немногочисленные зрители наблюдали «весёлый» футбол: обе команды нанесли по 8 ударов по воротам друг друга, правда лишь по одному – в створ.

Но этот единственный удар на 27-й минуте принёс успех «Форте». Шахбабаев сместился на правый фланг, откуда навесил мяч в центр штрафной, где расторопнее липецких защитников оказался 24-летний уроженец Екатеринбурга, воспитанник футбольных Академий «Урала» и волгоградского «Ротора» Никита Муромский – 1:0.

Второй тайм Первушин начал сразу с замен, выпустив игроков основы: вместо Дорофеева и Жуковского в игру вошли Денис Сёмин и Даниил Черняков, в чуть позже – вместо Анатолия Пахомова Даниил Болдырев, вместо Янушковского – Михаил Заботкин.

Футбол во втором тайме стал более закрытым, но тем не менее, удержать победный счёт «Форте» не удалось. Гол, как говорится, назревал: сначала Заботкин заставил вратаря броситься за мячом, пробив издали, затем Болдырев забил, но гол был отменён из-за «вне игры», а на 75-й минуте логическую цепочку продолжил гол Чернякова.

Сёмин и Максим Елеев закрутили комбинацию на правом фланге, экс-армеец набросил мяч на 11-метровую отметку, где Черняков сработал чётко: принял мяч и вторым касанием пробил точно в ближний угол – 1:1.

Играть оставалось ещё 15 минут, но обе команды словно решили довольствоваться «синицей в руке» и не тратить силы на штурм ворот друг друга. На ранних стадиях Кубка России сейчас в случае ничьей не предусмотрено дополнительное время, команды сразу переходят к пенальти.

Первым у «Металлурга» вызвался бить Черняков и… не сумел с 11-ти метров повторить свой удар с игры. 21-летний голкипер «Форте» Вадим Лукьянов прыгнул вправо и отбил мяч, летевший на удобной для него высоте.

Затем команды били безошибочно до 3-его удара «Форте», когда хавбек Илья Шведюк поскользнулся в момент удара и запустил мяч в небеса. В итоге после основной серии победитель так и не был выявлен – 4:4, 11-метровые продолжились до первого промаха.

Ранее у «Металлурга» свои удары реализовали Алексей Рыбин, Максим Болдырев, Сергей Мосиян и Михаил Заботкин. А вот бивший следом «опорник» Евгений Ушаков в точности повторил Чистякова и … голкипер вновь отразил мяч.

Оставалась ещё надежда, что у «Форте» не забьёт Шахбабаев, но Кобзев в этой серии так и не сумел отразить ни одного удара – 5:4 по пенальти.

В послематчевом интервью герой и антигерой матча Чернякова попросил у команды прощения за нереализованный 11-метровый. Мог бы и перед болельщиками тоже заодно извиниться…

«Металлург» избавил себя от кубковой головной боли. Кстати его следующий соперник в чемпионате курский «Авангард» тоже не стал особенно усердствовать в Кубке и проиграл сегодня в гостях белгородскому «Салюту» - 0:2. «Форте» и «Салют» встретятся друг с другом в следующей кубковой стадии, а сбросившие груз «Металлург» и «Авангард» сыграют в Липецке уже в воскресенье, 27 августа.