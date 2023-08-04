Житель Липецкого района растил в теплице коноплю и хранил дома оружие

Против мужчины возбуждены сразу три уголовных дела.

В Липецком районе наркополицейские изъяли крупную партию наркотиков, охотничье ружье и две банки пороха. Все это они нашли у 36-летнего мужчины.



Как оказалось, в своей теплице мужчина выращивал коноплю. Полицейские нашли 31 куст растения, и еще 9,8 килограмма частей конопли. Липчанин заявил, что растил коноплю для себя. Кроме того, при обыске частного подворья найдены две банки пороха и охотничье ружье.



«Возбуждены уголовные дела о хранении наркотических веществ в крупном размере, культивировании наркосодержащих растений и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.