Происшествия

сегодня, 09:09

Житель Липецкого района растил в теплице коноплю и хранил дома оружие

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#наркотики

Против мужчины возбуждены сразу три уголовных дела. 

В Липецком районе наркополицейские изъяли крупную партию наркотиков, охотничье ружье и две банки пороха. Все это они нашли у 36-летнего мужчины.

Как оказалось, в своей теплице мужчина выращивал коноплю. Полицейские нашли 31 куст растения, и еще 9,8 килограмма частей конопли. Липчанин заявил, что растил коноплю для себя. Кроме того, при обыске частного подворья найдены две банки пороха и охотничье ружье. 

«Возбуждены уголовные дела о хранении наркотических веществ в крупном размере, культивировании наркосодержащих растений и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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#наркотики

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