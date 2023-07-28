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Хотевшего вступить в запрещенную организацию «Правый сектор» ельчанина отправили на 1 год 11 месяцев в колонию
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Его осудили за приготовление к участию в деятельности запрещённой организации.
Елецкий городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине по части 1 статьи 30, части 2 статьи 282.2 УК РФ (Приготовление к участию в деятельности экстремисткой организации).
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин решил вступить в «Правый сектор»*. 20 февраля 2022 года он отправил на сайт запрещенной организации сообщение о желании вступить в ее ряды для последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
Житель Ельца купил два индивидуальных дозиметра, 31 аптечку, 16 капельниц, войсковой прибор химической разведки, три противогаза фильтрами, бронежилет, специальную военную одежду, шеврон для крепления на военную одежду с изображением флага Украины, а также начал изучать украинский язык.
«С 25 февраля по 5 марта он получил инструкции, необходимые для участия в деятельности организации, посетил интернет-ресурсы с инструкциями по применению оружия западного производства, изготовлению бутылок с зажигательной смесью – «коктейлей Молотова», совершению диверсий, а также подыскивал в интернете способы нелегального пересечения российско-украинской границы. Также им была изготовлена бутылка с зажигательной смесью – «коктейль Молотова», которую он бросил с подожженным фитилем в стену недостроенного здания в Ельце, в результате чего произошло возгорание», — говорится в материалах суда.
7 апреля прошлого года ельчанина задержали сотрудники УФСБ России по Липецкой области.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 6 месяцев.
Приговор ещё не вступил в силу.
*В Российской Федерации «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин решил вступить в «Правый сектор»*. 20 февраля 2022 года он отправил на сайт запрещенной организации сообщение о желании вступить в ее ряды для последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
Житель Ельца купил два индивидуальных дозиметра, 31 аптечку, 16 капельниц, войсковой прибор химической разведки, три противогаза фильтрами, бронежилет, специальную военную одежду, шеврон для крепления на военную одежду с изображением флага Украины, а также начал изучать украинский язык.
«С 25 февраля по 5 марта он получил инструкции, необходимые для участия в деятельности организации, посетил интернет-ресурсы с инструкциями по применению оружия западного производства, изготовлению бутылок с зажигательной смесью – «коктейлей Молотова», совершению диверсий, а также подыскивал в интернете способы нелегального пересечения российско-украинской границы. Также им была изготовлена бутылка с зажигательной смесью – «коктейль Молотова», которую он бросил с подожженным фитилем в стену недостроенного здания в Ельце, в результате чего произошло возгорание», — говорится в материалах суда.
7 апреля прошлого года ельчанина задержали сотрудники УФСБ России по Липецкой области.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 6 месяцев.
Приговор ещё не вступил в силу.
*В Российской Федерации «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена.
2 271
Викторм
Липчанин