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38 минут назад
Мужчина разбился при спуске на аттракционе
На Больших притесах (горы на реке Ай, Саткинский район, Челябинская область) на аттракционе «зиплайн» насмерть разбился мужчина, сообщили в следственном комитете региона.
По факту гибели возбуждено уголовное дело. Мужчина получил смертельные травмы при спуске на аттракцион 14 июля, передает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.
В данный момент правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях о том, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли. Зиплайн представляет собой скоростной спуск по стальному канату, человек при этом должен быть надежно закреплен при помощи снаряжения.
По факту гибели возбуждено уголовное дело. Мужчина получил смертельные травмы при спуске на аттракцион 14 июля, передает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.
В данный момент правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях о том, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли. Зиплайн представляет собой скоростной спуск по стальному канату, человек при этом должен быть надежно закреплен при помощи снаряжения.