В России

38 минут назад

Мужчина разбился при спуске на аттракционе

29
На Больших притесах (горы на реке Ай, Саткинский район, Челябинская область) на аттракционе «зиплайн» насмерть разбился мужчина, сообщили в следственном комитете региона.

По факту гибели возбуждено уголовное дело. Мужчина получил смертельные травмы при спуске на аттракцион 14 июля, передает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

В данный момент правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях о том, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли. Зиплайн представляет собой скоростной спуск по стальному канату, человек при этом должен быть надежно закреплен при помощи снаряжения.


29

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

В Краснодарском крае смыло пешеходный мост во время ливня
В Краснодарском крае смыло пешеходный мост во время ливня

сегодня, 21:12

В России
Консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто с 31 августа
#Польша #консульство
Консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто с 31 августа

вчера, 17:24

В России
Мошенники обновили известную схему кражи аккаунтов в Telegram

вчера, 17:24

В России
1
Число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025 году

вчера, 17:21

В России
При обстреле в Брянской области погибла женщина и пострадали 3 человека
#обстрел #Брянск
При обстреле в Брянской области погибла женщина и пострадали 3 человека

вчера, 16:38

В России
ЦБ РФ ждёт ускорения инфляции в ближайшие месяцы
#экономика #инфляция
1
ЦБ РФ ждёт ускорения инфляции в ближайшие месяцы

вчера, 15:45

В России