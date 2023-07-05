25 минут назад
Таможня Германии заявила об основаниях для ареста машин из РФ
В таможенных органах страны объяснили, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014.
"Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение "ввоз" фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств", — следует из ответа представителя Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ, поступившего в ответ на запрос о возможности въезда в Германию на автомобиле с российскими номерами.
Статья 3i гласит (на английском языке), что запрещаются "приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России", по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России, - передает РБК.
При этом на немецком языке в официальном переводе санкционного закона ЕС используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз (в отличие от таможенного импорта).
Перечень XXI включает в себя не только пассажирские автомобили (код таможенной номенклатуры 8703), но и, например, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны.
Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции.