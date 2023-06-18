Лучший бомбардир «Металлурга» женился

С избранницей Анастасией футболист вместе со школьной скамьи.

Нападающий «Металлурга» Илья Глебов и за пределами футбольного поля нашёл, как применить присущие ему скорость и решительность.

Короткую паузу длинною всего в несколько дней между двумя сезонами он использовал плодотворнее всех в команде, успев сегодня сочетаться законным браком со своей очаровательной девушкой Анастасией.

Как рассказал GOROD48 22-летний форвард, с избранницей он знаком со школьной скамьи. Молодые люди начали встречаться в 9-м классе и с тех пор идут по жизни рука об руку. Анастасия работает на оптовой базе отделочных материалов, занимается продажей продукции через маркетплеысы.



Илья и Настя, совет, дя любовь



По словам Глебова, на его свадьбе гуляют и партнёры по команде: центральный защитник Николай Смирных и вратарь Павел Кораблин.

Свадебного путешествия у молодых летом не будет. Уже через два дня Илья в составе «Металлурга» начнёт подготовку к следующему чемпионату. Отправиться куда-либо новоиспечённая семья сможет только зимой, когда наступит большая пауза в чемпионате.

В прошедшем сезоне Илья Глебов серьёзно выстрелил. Молодой нападающий стал лучшим бомбардиром «Металлурга», забив за сезон 11 мячей. На его счету два «хет-трика»:в домашней игре с обнинским «Квантом» (3:0) и в Саратове, где бомбардирские подвиги Глебова помогли «сталеварам» обыграть «Сокол», впоследствии завоевавший путёвку в ФНЛ – 3:1.

Контракт с «Металлургом» у Илья рассчитан ещё на один сезон.