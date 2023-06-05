Первушин гордится блицкригом, Прошин считает «Космос» самой благополучной командой второй лиги

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров команд.

В последнем домашнем матче сезона «Металлург» обыграл «Космос» из Долгопрудного – 2:0.

- Игра имела для нас стратегическое значение, - подчеркнул после матча главный тренер липчан Сергей Первушин, - Сейчас Брянск уже выигрывает у Калуги – 2:0 – если так всё и завершится, то калужане нас уже не догонят («Калуга» проиграла 0:7 и в последнем туре будет принимать «Металлург» уже не как прямого конкурента, прим.).

Наш сегодняшний соперник играет не на результат, они заняты воспитанием молодых футболистов, счёт матча у них где-то на третьем-четвёртом месте по значимости. Мы знали, что соперник приехал в Липецк в день матча, не отдыхал, сразу отправился на стадион. Понимали, что решить исход игры нужно в первые 20-30 минут, потом соперник разбегается и у нас будут сложности. Так оно и случилось. Хорошо, что забили в первом тайме два гола. Плохо, что опять не реализовали кучу моментов.

Я пересматривал в записи трансляцию нашей предыдущей игры в Белгороде и там выскочил титр, что «Металлург» в весенней части сезона, по данным статистического агентства «Рустат», создал на тот момент 39 голевых моментов – это первый показатель во всей лиге. Теперь туда можно добавить три-четыре момента в Белгороде, три-четыре сегодняшних голевых эпизода. Моменты мы создаём, но реализация зависит от мастерства. Это хорошо, что создаём, но нужно ещё очень много работать над завершением атак.

Сегодняшний матч мы могли бы закончить ещё в начале второго тайма: забей третий, четвертый… Да и в первой половине Илья Глебов мог оформить «хет-трик», но не срослось.

Я всегда доволен, когда команда побеждает при не самой хорошей игре. Настораживает, что сегодня физически мы выглядели не очень. Вроде и погода позволяет играть на максимальных скоростях.… Но всё-таки лучше, что бы игра была не очень, но достигнут результат, а не наоборот. Так, чтобы и игра, и результат одинаково порадовали – вообще идеал, но так бывает редко. Сегодня поблагодарил ребят за самоотдачу. Все принципы игры в атаке, в обороне, в переходных фазах они выполнили. Ещё анализируя игру соперника, я обратил внимание, что от ворот они часто выходят за счёт короткого и среднего паса. Мы тренировали этот момент, сегодня было много перехватов, много отборов. В конце уже силёнок не хватило, поэтому закрылись, чуть сегодня потренировали позиционную оборону. Ребята молодцы, мы шажочек за шажочком поднимаемся и, в принципе, выполняем ту задачу, которую сами перед собой поставили.

Последний шаг у нас в Калуге. К сожалению, у нас пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек центральный защитник Антон Белов, получил травму «опорник» Денис Поярков. Поэтому с составом опять придётся что-то ваять. У Пояркова подозрение на растяжение задней поверхности бедра (срок восстановления от 3-х недель, прим.), завтра будет углубленное обследование.

- С чем всё-таки связано, что команда подсела во втором тайме?

- Я думаю, это психология. Всё-таки мы имели преимущество в два гола, подсознательно это сказывалось на футболистах. Но всё равно на быстрых ответных атаках пару моментиков мы имели. Григорьев выходил один на один, но не забил. А когда не забиваешь, возникает нервозность. Это и в Белгороде было: мы не забиваем, идёт ответная атака соперников и у нас пожар. Просто реализовывать нужно свои моменты. Будем над этим работать.



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- Липецк показал, то, что мы от него и ждали: много верховой борьбы, единоборств, подборов, - констатировал главный тренер «Космоса» Андрей Прошин, - Мы к этому готовились. Но в первом тайме не всё у нас получилось: Григорьев выиграл борьбу. Защитники неправильно работали – гол.

Для нас это хорошая пища для размышлений. Я сейчас указал в раздевалке футболистам. Что у некоторых есть иллюзии, что они могут играть в первой лиге. Липецк показал, что это не так. Да, хорошая атлетичная команда, которая умеет бороться. Но я не скажу, что по интенсивности этих единоборств, по перемещениям Липецк напоминает команду первой лиги. Добротная команда второго дивизиона, не более, но мы ей уже уступаем. Поэтому ребята должны задуматься: какая первая лига? Куда они там собрались? Это только кажется, что всё так просто, но там всё по-другому: быстрее, мощнее, умнее. А у нас молодая команда, ребятам ещё нужно расти. У всех есть перспективы попасть на уровень выше, но не сейчас.

- Во втором тайме ваша команда выглядела даже получше «Металлурга». С чем это связано?

- Мы и в первом тайме делали всё тоже самое. Просто защитники у нас работали неправильно. Я уже приводил в пример гол Григорьева. Плюс, первый мяч пропустили со стандарта. Стандарты – это вообще бич молодых команд. Опытные соперники всегда имеют преимущество в этом компоненте. Моторин у нас чуть зазевался, когда забивал ваш 14-й номер – Смирных. Ваш игрок физически больше, у нашего парня был один вариант – раньше прыгать и ловить мяч головой. Но не выпрыгнул, дал сопернику показать свою мощь. Стандарт – это не так важно, со стандарта может каждый пропустить. А важно, что мы неправильно действовали в защите, в частности при длинных передачах соперника.

Во второй половине, думаю, что и Липецк где-то чуть подсел физически. Но это опытная команда, они чуть подсели ниже, чтобы сохранить преимущество в два гола, сбавив свой атакующий пыл. Удачи вам и попасть в заветную «пятёрку», а нам – учиться, учиться и учиться, как завещал Ленин.

- «Космос» и «Металлург» не прошли процедуру получения лицензий на следующий сезон. Всё ещё можно исправить, но на вас, как на тренера, и на команду давит эта ситуация?

- Там какие-то бумажные вопросы, которые, как мне сказали, легко решаемы. Главное, что у «Космоса» нет долгов. У нас лет за 10 с момента прихода нынешних руководителей нет ни задержек по зарплате, ни долгов. Я объясняю своим ребятам, что «Космос» - самая благополучная команда второй лиги. Вы хоть раз слышали, чтобы в Долгопрудном кому-то что-то не заплатили? Чтобы вышли какие-то задержки за последние лет 10-12? Нет такого! Я говорю ребятам, что у нас отличный плацдарм для спортивного роста, да, деньги, возможно, небольшие, но молодёжи хватает – они показывают себя, пытаются понравиться более солидным клубам. У нас всё в порядке. Уверен, что лицензию мы в итоге получим, нужно просто донести в РФС какие-то документы.