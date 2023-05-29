Происшествия

24 минуты назад

«Хендай» вылетел с дороги на Циолковского после столкновения с «Альфа Ромео»

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#авария #ДТП

В аварии пострадал водитель «Хендая».

Вечером 29 мая в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «Хендай» и «Альфа Ромео». В аварии получил травмы 57-летний водитель «Хендая».

— По предварительным данным, водитель «Хендая» совершал поворот и не уступил дорогу автомобилю  «Альфа Ромео», который двигался по главной, — рассказали GOROD48 в пресс–службе областного управления МВД.

307
#авария #ДТП

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