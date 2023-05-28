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36 минут назад

В Турции начались выборы

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Воскресным утром 28 мая в Турции открылись избирательные участки – наступил день второго тура президентских выборов, на которых решается судьба страны.

В попытке победить на президентских выборах турецкая оппозиция постаралась «оседлать» антииммигрантские настроения. Обе стороны стремятся заручиться поддержкой ультранационалистов прямо перед воскресными выборами, а беженцы выступают в качестве козлов отпущения, пишет «Московский Комсомолец».

На причале рядом с паромным портом Кадыкей в Стамбуле на большом экране в цикле демонстрируются предвыборные ролики оппозиции, а из динамиков звучит голос кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, рассказывает о предвыборной атмосфере в Турции издание The Observer. Кадры предвыборной кампании, сопровождаемые саундтреком в стиле софт-рок, перемежаются речами, в которых претендент обещает депортировать примерно четыре миллиона беженцев, находящихся в настоящее время в Турции.

Вы привезли сюда более 10 миллионов беженцев, - кричит он, обращаясь к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, на кадрах, где молодые люди перелезают через колючую проволоку и по пыльным тропинкам рядом с лугами. – Настоящим я заявляю, что отправлю всех беженцев обратно, как только приду к власти”.

Активисты Народно-республиканской партии (НРП) Кылычдароглу раздают турецкие флаги и листовки с его предвыборными обещаниями, в том числе листовку со словами “Беженцы вернутся домой”, на которой изображена фигура, перелезающая через проволочное заграждение на закате.

- К сожалению, мы вынуждены это сделать, - говорит избирательница от НРП Сисель Онат об обещаниях выслать беженцев. – Я из тех людей, которые считают, что каждый должен просто жить в своей собственной стране в подходящих условиях”.

В то время как Кылычдароглу и его партия позиционируют себя как демократические соперники Эрдогана, их кампания перед вторым туром голосования была сосредоточена на антииммигрантском послании в попытке привлечь голоса избирателей, отмечает The Observer.

Отвечая на вопрос о новообретенном альянсе Кылычдароглу с ультранационалистом Умитом Оздагом, главой агрессивно настроенной против беженцев Партии победы, Онат морщился. “Я нахожу его риторику довольно резкой не только в отношении беженцев, но и в отношении курдов, - сказала она. – Но сейчас мы не можем позволить себе роскошь сказать "нет" компромиссу. Мы должны быть едины”.

В первом туре выборов Кылычдароглу разочаровал сторонников оппозиции, набрав 44,5% голосов против 49,5% у Эрдогана. А третий кандидат Синан Оган набрал примерно 5% голосов. Коалиция между Партией справедливости и развития Эрдогана (ПСР) и тремя националистическими партиями превзошла ожидания и получила большинство в парламенте, что является частью старого альянса между Эрдоганом и крайне правыми политическими элементами, который привел националистические элементы в правящую коалицию, даже несмотря на то, что Турция приняла миллионы беженцев из Сирии.


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