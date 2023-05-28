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сегодня, 09:18

Липчанин возглавил полицию Севастополя

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#Сигунов #назначение #Севастополь #врио #УМВД Севастополя
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Липчанин возглавил полицию Севастополя

Полковник полиции, заместитель начальника УМВД России по Липецкой Сергей Сигунов назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления полиции Севастополя

Сайт УМВД Севастополя представил липецкого полицейского Сергея Сигунова как врио начальника УМВД Севастополя. 

Как сообщается в разделе «Руководство» на сайте полицейского управления города-героя, временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Севастополю он назнаен приказом МВД России от 18 мая 2023 года № 578 л/с.

Викторович Сигунов родился 13 декабря 1973 года в городе Грязи Липецкой области.

Проходит службу в органах внутренних дел с января 1994 года.

В 2000 году окончил Московский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», а в 2014 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Службу проходил в отряде милиции особого назначения при УВД Липецкой области, затем в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Липецкой области.

В период с 2008 по 2017 год замещал различные руководящие должности, связанные с оперативной работой.

В 2017 года возглавил управление уголовного розыска УМВД России по Липецкой области.

В июне 2018 года назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Липецкой области.

С 2020 года служил на должность заместителя начальника УМВД России по Липецкой области – начальника полиции.

Награжден орденом «Мужества», медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Фото: 92.мвд.рф

1 782
#Сигунов #назначение #Севастополь #врио #УМВД Севастополя
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Комментарии (1)

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Паша

46 минут назад
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