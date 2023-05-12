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В субботу холодную воду в Липецке отключат на трех улицах

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#отключения
В субботу холодную воду в Липецке отключат на трех улицах

Причиной отключения холодной воды 13 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 30, 32 по улице Фрунзе, №№ 10, 12 по улице Коммунальной. Машина с водой будет находиться возле дома № 32 по улице Фрунзе. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 43 ст.1, 43м, 44, 45, 45 ст. 1, 47, 47а, 49, 55, 59 по улице Юношеской и частном секторе этой же улицы. Подвоз воды будет организован к дому № 47а. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения

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