В субботу холодную воду в Липецке отключат на трех улицах

Причиной отключения холодной воды 13 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 30, 32 по улице Фрунзе, №№ 10, 12 по улице Коммунальной. Машина с водой будет находиться возле дома № 32 по улице Фрунзе.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 43 ст.1, 43м, 44, 45, 45 ст. 1, 47, 47а, 49, 55, 59 по улице Юношеской и частном секторе этой же улицы. Подвоз воды будет организован к дому № 47а.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



