Политика

сегодня, 16:06

Депутатское дело передано в региональный следственный комитет

5 1267
#депутаты
1
Депутатское дело передано в региональный следственный комитет
Заявление депутата областного Совета Александра Ушакова с требованием призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова полиция передала в областное управление следственного комитета.

Напомним, клеветой Александр Ушаков посчитал выступление Юрия Логинова на сессии облсовета, на котором Логинов заявил о неподобающем поведении Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов.

Загрузка плеера


Первое заявление было отправлено через официальный сайт УМВД России по Липецкой области, но что-то пошло не так и оно затерялось в Сети. Александра Ушакова это не остановило и повторное заявление он принес в полицию лично.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после проведения проверки, 5 мая, участковый отдела полиции № 8 по Липецку направил материал в СУ СК по Советскому району.

В пресс-службе регионального Следственного комитета GOROD48 добавили, что еще не получили документы.
5 1267
#депутаты
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Волонтер

47 минут назад
Заняться им нечем. Позорище.
ответить

Это позор какой-то...

55 минут назад
Немедленно обЕих лишить статуса депутатов.
ответить

Лига ставок

сегодня, 16:23
принимаем ставки на исход этого дела
ответить

==иван

сегодня, 16:21
Че вы их печатаете .ни кто не помнит кто это .а почему поругались .5 или 10 человек это интересует.
ответить

алекс

сегодня, 16:11
достал дешевый популизм .
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
32
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Кто на новенького?
#Госдума #довыборы
4
Кто на новенького?

27.04.2023 15:22

Политика
Корифей липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку
#отставка #ФНПР
20
Корифей липецкого профсоюзного движения Анатолий Жидких ушел в отставку

27.04.2023 13:05

Политика
Депутаты облсовета по-новому отчитались о доходах
#доходы #облсовет
16
Депутаты облсовета по-новому отчитались о доходах

26.04.2023 12:28

Общество
Депутат Ушаков обратился в полицию за оценкой направления, указанного ему коллегой
#Александр Ушаков #Борис Богатиков
40
Депутат Ушаков обратился в полицию за оценкой направления, указанного ему коллегой

20.04.2023 13:25

Общество
Заявление депутата на коллегу о клевете затерялось в Сети
#депутаты
14
Заявление депутата на коллегу о клевете затерялось в Сети

05.04.2023 13:16

Общество
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя
#администрация Липецка #Вадим Негробов
50
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя

28.03.2023 11:46

Политика