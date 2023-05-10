Политика
сегодня, 16:06
Депутатское дело передано в региональный следственный комитет
Заявление депутата областного Совета Александра Ушакова с требованием призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова полиция передала в областное управление следственного комитета.
Напомним, клеветой Александр Ушаков посчитал выступление Юрия Логинова на сессии облсовета, на котором Логинов заявил о неподобающем поведении Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов.
Первое заявление было отправлено через официальный сайт УМВД России по Липецкой области, но что-то пошло не так и оно затерялось в Сети. Александра Ушакова это не остановило и повторное заявление он принес в полицию лично.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после проведения проверки, 5 мая, участковый отдела полиции № 8 по Липецку направил материал в СУ СК по Советскому району.
В пресс-службе регионального Следственного комитета GOROD48 добавили, что еще не получили документы.
Напомним, клеветой Александр Ушаков посчитал выступление Юрия Логинова на сессии облсовета, на котором Логинов заявил о неподобающем поведении Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов.
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Первое заявление было отправлено через официальный сайт УМВД России по Липецкой области, но что-то пошло не так и оно затерялось в Сети. Александра Ушакова это не остановило и повторное заявление он принес в полицию лично.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после проведения проверки, 5 мая, участковый отдела полиции № 8 по Липецку направил материал в СУ СК по Советскому району.
В пресс-службе регионального Следственного комитета GOROD48 добавили, что еще не получили документы.
Волонтер
Это позор какой-то...
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алекс