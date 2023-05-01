На 12 улицах Липецка завтра отключат холодную воду

2 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах Липецка, в том числе в одном из районов – сразу на двух участках. Отключения холодной воды коснутся 12 улиц.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Гранитной, 2-й Гранитной, Железнякова – машина с водой подъедет к дому № 2а по улице Гранитной.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 15, 19, 21 по проспекту 60 лет СССР, № 37 по улице Меркулова. Подвоз воды будет организован к дому № 13 по проспекту 60 лет СССР.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 20, 47, 49, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а/1, 69а/2, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а (д/с), 92, 92а, 92б (д/с), 94, 96 (с/ш), 98, 98а, 100, 102 по проспекту Победы, № 1 по улице Механизаторов, № 94 по улице Депутатской, №№ 3а, 5а, 7, 7а, 9, 15, по улице Доватора, №№ 13, 19в, 21, 21/2, 23, 25, 27 по улице Папина, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 17а, по улице Богдана Хмельницкого. Воду можно будет набрать возле домов №№ 92, 96 по проспекту Победы.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители еще одного участка центральной части Липецка – домов №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы. Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Доватора, 6.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



2 мая плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 59 по улице Ангарской, № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской, также обесточат садоводчества «Сокол-2», «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».



