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Липчанке грозит до 8 лет за сбыт наркотиков

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#Наркотики #УМВД
Липчанке грозит до 8 лет за сбыт наркотиков

Уголовное дело передали в суд.

В Липецке будут судить 44-летнюю ранее судимую местную жительницу за распространение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в поле зрения оперативников женщина попала ещё в декабре прошлого года. Оперативники задержали ей при попытке сбыта 0,06 граммов метилэфедрона, а обыск у неё дома показал, что это не разовая акция. У женщины нашли ещё 15 полимерных пакетиков с 3,5 граммами смеси из синтетических наркотических средств.

В настоящий момент полицейские завершили расследование уголовного дела, которое передали в суд. По статье 228 УК РФ рецидивистке грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#Наркотики #УМВД

Комментарии (1)

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Тетя

49 минут назад
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