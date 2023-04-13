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Болельщики пробили дыру в бюджете «Металлурга» нецензурными криками

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#"Металлург". штраф #матершина
Болельщики пробили дыру в бюджете «Металлурга» нецензурными криками

Клуб оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Липецкий «Металлург» вновь оштрафовали за организацию домашних матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать «сталеваров» на 20 тысяч рублей по итогам первой же весенней игры с «Калугой» (0:2).

Основание - статья 112 дисциплинарного регламента РФС, в которой говорится о недопустимости «скандирования зрителями ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча». От внимания делегата матча москвича Павла Новикова не укрылись нецензурные «заряды» активной группы липецких болельщиков в адрес гостей.

Сумма вроде бы не такая и большая, но в случае повторения, новый штраф будет вдвое больше, а во-вторых, если верить Telegram-каналам, зимой на «Металлург» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов тоже не из-за гигантского долга – 800 тысяч.

Мат на трибунах был всегда и не только в Липецке, но почему-то именно «Металлург» раз за разом попадает в неприятности из-за нецензурщины. Клуб штрафовали за это и в прошлом сезоне в ФНЛ (первой лиге).

К сожалению, работа с болельщиками и в этом вопросе давно пущена на самотёк. По крайней мере, договориться с парой десятков самых громких фанатов, которых клуб сам бесплатно пускает на Северную трибуну о том, чтобы не скандировать на весь стадион матерные речёвки, на наш, взгляд, несложно. В прошлом сезоне «Металлург» выпускал специальный видеоролик, в котором сами футболисты призывали зрителей не сквернословить. Это видео крутили перед каждым матчем и тогда оно помогло решить проблему. С тех пор не было сделано ничего, и спустя полтора года проблема не могла не вернуться.

В 2017 году матерщина на трибунах стала одной из претензий к тогдашнему гендиректору Игорю Лысенко, которого в итоге убрали с должности. Такое ощущение, что липецкий футбол вернулся назад на несколько лет.

1 367
#"Металлург". штраф #матершина

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Фёкла

58 минут назад
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