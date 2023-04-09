Доморощенный «биржевой брокер» подарил мошенникам миллион рублей

Липчанин попался на ставшую уже традиционной мошенническую уловку – сыграл на бирже в интернете

52-летний житель Липецка взял в кредит 1 миллион рублей и вложился в торговлю на бирже, рекламу которой увидел в интернете. Обратившись к консультанту биржи, он, по его совету скачал специальное приложение, завел личный кабинет, положил на счет 10 тысяч рублей и начал следить за котировками. Как традиционно и бывает у мошенников, липчанину сразу же улыбнулась удача, и он заработал на купле-продаже. Ему даже позволили вывести прибыль – 18 долларов.



Затем консультанты убедили его не мелочиться, а сыграть по-крупному.



- Мужчина оформил кредит на миллион рублей и перечислил полученные средства на счёт в мобильном приложении. Но в этот раз заработанную сумму вывести не удалось – потребовалось вложить ещё средства, на что мужчина был не согласен. После неудачной инвестиции потерпевший обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.





