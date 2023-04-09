Происшествия

сегодня, 10:16

Доморощенный «биржевой брокер» подарил мошенникам миллион рублей

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#мошенничество
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Доморощенный «биржевой брокер» подарил мошенникам миллион рублей

Липчанин попался на ставшую уже традиционной мошенническую уловку – сыграл на бирже в интернете

52-летний житель Липецка взял в кредит 1 миллион рублей и вложился в торговлю на бирже, рекламу которой увидел в интернете. Обратившись к консультанту биржи, он, по его совету скачал специальное приложение, завел личный кабинет, положил на счет 10 тысяч рублей и начал следить за котировками. Как традиционно и бывает у мошенников, липчанину сразу же улыбнулась удача, и он заработал на купле-продаже. Ему даже позволили вывести прибыль – 18 долларов.

Затем консультанты убедили его не мелочиться, а сыграть по-крупному.

- Мужчина оформил кредит на миллион рублей и перечислил полученные средства на счёт в мобильном приложении. Но в этот раз заработанную сумму вывести не удалось – потребовалось вложить ещё средства, на что мужчина был не согласен. После неудачной инвестиции потерпевший обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


4 413
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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Я

13 минут назад
Где тот банк, который дает лимон, мне нужно два
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Карл

51 минуту назад
На дурака не нужен нож
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Валентина

сегодня, 10:39
Видимо не учен был, бесплатный сыр бывает только в мышеловке
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Странно

сегодня, 10:33
Вроде 1 апреля уже прошло...
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