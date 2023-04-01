Для Липецка закупят 10 электробусов и три зарядные станции – распоряжение подписал Михаил Мишустин

Переход липецкого транспорта на электричество поддержали на самом верху.

Правительство России поддержит развитие городского электротранспорта в Липецкой области.

Об этом отчитались в Telegram-канале правительства Липецкой области. Там сообщили, что наш регион вошёл в число 10-ти субъектов, которые получат федеральные субсидии. Между регионами распределят 86,5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



В рамках реализации комплексной программы развития городского наземного электрического транспорта для Липецка закупят 10 электробусов и три зарядные станции для них.



Напомним, что 23 марта по улицам Липецка в тестовом режиме ездил электробус, который липчанам передали из Татарстана. Пока решается вопрос о том, чтобы выпустить его на линию.

