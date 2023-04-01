Общество

59 минут назад

Для Липецка закупят 10 электробусов и три зарядные станции – распоряжение подписал Михаил Мишустин

6 254
#Электротранспорт
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Для Липецка закупят 10 электробусов и три зарядные станции – распоряжение подписал Михаил Мишустин

Переход липецкого транспорта на электричество поддержали на самом верху.

Правительство России поддержит развитие городского электротранспорта в Липецкой области.

Об этом отчитались в Telegram-канале правительства Липецкой области. Там сообщили, что наш регион вошёл в число 10-ти субъектов, которые получат федеральные субсидии. Между регионами распределят 86,5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В рамках реализации комплексной программы развития городского наземного электрического транспорта для Липецка закупят 10 электробусов и три зарядные станции для них.

Напомним, что 23 марта по улицам Липецка в тестовом режиме ездил электробус, который липчанам передали из Татарстана. Пока решается вопрос о том, чтобы выпустить его на линию.

6 254
#Электротранспорт
1

Комментарии (6)

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Водила со стажем

11 минут назад
Очень хорошие машины. Лучше импортной рухляди.
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поехали на новом

23 минуты назад
Сколь надолго. Гонки,гонки.
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би би

27 минут назад
Окупаемость где расписана за месяц и на каком маршруте.Самые практичные автобусы другие и это частники уже делают
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-

28 минут назад
Без разницы. Самое главное - новый подвижной состав, а не списанный с других регионов. Безаварийность вождения. Кондиционеры с печками. И достаточное количество для соблюдения интервалов городского транспорта.
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Зинаида Львовна

29 минут назад
Целых десять штук. Дай Бог ему здоровья
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Алоизий

31 минуту назад
Опять недвижимость?
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