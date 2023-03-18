«Липецку» уже не избежать переходных матчей за право остаться в суперлиге?

Утешительный тур слабейших команд может быть отменён, если у липчанок не останется шансов подняться с последнего места.

Липецкие волейболистки проиграли очередной матч Суперлиги в Калининграде местному «Локомотиву» - 0:3.

Откровенно говоря, рассчитывать на что-то в гостях у победителя двух последних чемпионатов России наша команда не могла. «Локо» и в нынешнем сезоне претендует на титул, в регулярном чемпионате идёт на 2-м месте, отставая от столичного «Динамо» на одну победу.



Клубу с такими амбициями и составом «Липецк» проиграл безоговорочно: 25:15, 25:18 и лишь в третьей партии, когда «Локо» успокоился и сбросил обороны, добился пристойного счёта, хоть и всё равно уступил – 25:23.

Самой результативной у липчанок сегодня была Светлана Суховерхова (на фото), которая набрала 15 очков, Елизавета Павлова принесла 13.У хозяек Юлия Максимова набрала 21 балл.

«Липецк» по-прежнему на самом дне турнирной таблицу, а отставание даже от занимающего предпоследнее 13-е место подмосковного «Зеречья-Одинцово» аж 3 победы.

В регулярке у липчанок остались два матча: 25 марта дома с екатеринбургской «Уралочкой», 1 апреля в гостях у столичного «Динамо».

Затем ещё должен быть утешительный тур для 4-х последних команд, по итогам которого определят аутсайдера. Но если конкурентки наберут ещё очки, а липчанки останутся на нуле, то его могут отменить. Ибо «Липецк» уже не поднимется с последнего места.

Выходит, переходных матчей за право выступать в Суперлиге с сильнейшей командой Высшей лиги «А» не избежать?