Белорусский холдинг «АМКОДОР» приступает к освоению территории Липецкого тракторного завода

Инвестор заявил, что готов вложить в проект несколько десятков миллиардов рублей.

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Сегодня в правительстве региона состоялась встреча губернатора Игоря Артамонова и руководителя белорусского холдинга «АМКОДОР» Александра Шакутина. Его компания приступает к освоению территории бывшего тракторного завода.



Белорусы уже зашли на площадку. Подготовлено архитектурно-планировочное решение. Сейчас ведётся обследование зданий, к реконструкции одного из них инвестор рассчитывает приступить в скором времени. Затем будет определён модельный ряд выпускаемой техники. Ожидается, что это будут тракторы различных модификаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.



«Пока, конечно, рано говорить о подробностях. Но намерения у наших партнёров серьёзные и планы впечатляющие. Современные производственные корпуса, широчайшая линейка выпускаемой техники, новые рабочие места. Вложения огромные, проект грандиозный — имеющий колоссальное значение для региона и страны. Со своей стороны мы оказываем коллегам всестороннюю помощь», — написал в своем Telegram-канале о создании крупнейшего машиностроительного кластера области губернатор Игорь Артамонов.



— На первом этапе будет реконструировано и построено 220 тысяч квадратных метров площадей. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов российских рублей, — пояснил председатель Совета директоров ОАО ««АМКОДОР» Александр Шакутин.



Видео: пресс-служба правительства Липецкой области