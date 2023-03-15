С утра выпил — лишился машины: у липчанина конфисковали в пользу государства «Форд Фокус»

Лишение водительских прав не помешало липчанину уже через 4 месяца снова сесть за руль пьяным.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 49-летнему липчанину, который 23 ноября прошлого года попал в пьяное ДТП.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина сел за руль пьяным с утра пораньше, и в период с 09:00 до 11:00 между домами №1Д и №4А на площади Мира совершил ДТП. Сама авария была не очень страшной, и в ней никто не пострадал, но благодаря ей прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД заметили, что водитель уже с утра был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.



К тому же оказалось, что ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — в июле 2022 года за это его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года.



Но лишение водительских прав не помешало липчанину уже через 4 месяца снова сесть за руль пьяным.



Теперь его судили уже по уголовной статье. Мужчина вину признал, заявив ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.



В результате суд приговорил его к 320 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года. Также принадлежащий водителю автомобиль «Форд Фокус» был конфискован и обращен в доход государства.