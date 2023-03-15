Происшествия

45 минут назад

С утра выпил — лишился машины: у липчанина конфисковали в пользу государства «Форд Фокус»

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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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С утра выпил — лишился машины: у липчанина конфисковали в пользу государства «Форд Фокус»

Лишение водительских прав не помешало липчанину уже через 4 месяца снова сесть за руль пьяным.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 49-летнему липчанину, который 23 ноября прошлого года попал в пьяное ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина сел за руль пьяным с утра пораньше, и в период с 09:00 до 11:00 между домами №1Д и №4А на площади Мира совершил ДТП. Сама авария была не очень страшной, и в ней никто не пострадал, но благодаря ей прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД заметили, что водитель уже с утра был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

К тому же оказалось, что ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — в июле 2022 года за это его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года.

Но лишение водительских прав не помешало липчанину уже через 4 месяца снова сесть за руль пьяным.

Теперь его судили уже по уголовной статье. Мужчина вину признал, заявив ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В результате суд приговорил его к 320 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года. Также принадлежащий водителю автомобиль «Форд Фокус» был конфискован и обращен в доход государства.
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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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Комментарии (2)

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гражданин

6 минут назад
В Липецке такое часто) А вот если бы он был не на своем авто?
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Поясните недалекому

14 минут назад
Это не правильно,грабеж со стороны государства,лишайте права управления на. 10,20,30 лет и ТД но автомобиль был куплен по закону на деньги с которых уплачены налоги( если не доказано обратное) с какой стати изъятие имущества купленного по законам РФ???
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