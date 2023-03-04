Выходные в Липецке: День кошек, музыкальная сказка, коварная погода и «фрик-пэтч»

Рассказываем, как не скучно провести наступившие выходные.

Погода ласковая только с виду

В субботу в Липецке второй день подряд плюсовая температура – от 1 до 3 градусов тепла. Но сегодня ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега, что снизит, например, безопасность на дорогах. Поэтому – берегите себя!







Отключения воды

В субботу, 4 марта, с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Гагарина, 43, 45а, 41а, 41, 45, 49, 47, 49а, 53, 55/1, 55/3, 55/2; проспекте Победы. 53 и улице Российской, 19, 20. Без воды останется и детский садик №91 на улице Семашко, 12, но он всё равно не работает в выходные.







Будут вынуждены временно расстаться с комфортом и жители частного сектора на улице 70 лет Октября, переулке Добром, улицах Российской, Саратовской, Солнечной, в переулке Тополином.

В пятницу, 5 марта, с 10:00 до 20:00 не будет воды на улице 8 марта, 21 и на проспекте Победы, 53.

«Art-тусовка»

Сегодняшний субботний день не обойдётся без традиционной «Art-тусовки», которая в библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся в 18:30.







В программе дебютное выступление панк-группы «УтВ», номера от танцевального коллектива «Абра-дэнс», стихи поэта Сергея Травкина. В течение целого часа – с 20:30 будет работать открытые микрофон, который даёт любому желающему липчанину публично продемонстрировать своё творчество.

Режиссёр о режиссёре

Субботу можно посвятить и старому доброму фильму. Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) на просмотр ленты «Мой друг Лапшин».

Кино было снято в 1984 году Алексеем Германов в память о другом великом отечественном режиссёре и киносценаристе Иване Лапшине (1938 – 2013). На экране – потрясающий, пронзительный, абсолютно достоверный фильм. В котором играют великие актёры Андрей Болтнев, Андрей Миронов, Нина Русланова, Алексей Жарков, Александр Филиппенко, Юрий Кузнецов.



Сеанс начнётся на 2-м этаже в малом зале ОЦКНТ сегодня в 17:00. Вход свободный.

Книжное похмелье

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 29) продолжают радовать нестандартными мероприятиями. 5 марта здесь состоится заседение клуба «Книжное похмелье», на котором будут увлечённо обсуждать роман Шолом- «Блуждающие звёзды» - драматическую историю любви и разлуки странствующих актёра и певица. Начало мероприятия в 14:01. Вход свободный.

Музыкальная сказка

В концертном зале «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) 6 марта в 12:00 покажет музыкальную сказку «Маленький лорд».

В XIX веке роман англо-американской писательницы Фрэнсис Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» был настоящим бестселлером. Добрая и поучительная история о семилетнем Седрике полюбилась читателям и даже повлияла на моду.Спустя два столетия роман не только не потерял свою актуальность, но и получил новую жизнь благодаря одноименной музыкальной повести российского композитора Вадима Бибергана.









Музыкально-литературную композицию исполнит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (дирижер Антон Коротун) и мастер художественного слова, чтец Татьяна Никиреева.

«Фрик-пэтч»

В выходные можно научиться чему-нибудь новенькому, если сходить в Липецкий историко-культурный музей.

5 марта в 12:00 здесь пройдёт мастер-класс по «фрик-пэч» (от англ. freak-patch – необычный, чудной, странный лоскуток). Техника – новая, авторская, придумали ее в России. А липецкий музейный специалист и опытная мастерица Людмила Люрис освоила эту оригинальную технику и теперь готова поделиться ее секретами, как с помощью лоскутков легкой прозрачной ткани и кружева, используя машинную строчку как декоративную штриховку, вы создадите текстильные миниатюры по мотивам воздушных цветочных натюрмортов художника Сергея Потапова.

Любовь не знает возраста

Достойно и культурно завершить выходные можно походом на спектакль, тем более что в липецком драматическом театре (ул. Константиновой, 3) покажет подходящую постановку - комедию по произведениям И. Тургенева «Любовь как стихийное бедствие» (Месяц в деревне»).

Что может изменить в жизни один месяц, да еще проведенный в деревне? Но вдруг, тихая жизнь усадьбы Ислаевых перестает быть тихой с появлением молодого учителя. Хозяйка имения влюбляется в Беляева несмотря на то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы. Ни муж хозяйки, ни давний ее друг и поклонник не в силах остановить это нежданно вспыхнувшее чувство. И вот героиня остается наедине со своими мыслями. Что со мной? Я влюблена? В кого? В человека, моложе меня? Как из этого выбираться и надо ли? Есть ли смысл возвращаться в городскую размеренную жизнь, которая давно уже не радует?...







Спектакль длится больше 2-х часов, показ состоится 5 марта в 18:00.

День кошек

В России есть собственный День кошек – 1 марта. Месяц выбран не случайно. Ведь март традиционно считается самым кошачьим месяцем. Но что это за русский праздник, который не отмечают несколько дней?







По случаю кошачьего дня 5 марта организована специальная экскурсия вдоль кошачьих вольеров зоопарка. Пришедшую детвору ждёт викторина о пушистых и хищных созданиях. Сбор у кошачьего вольера в воскресенье в 10:00.

Дорогие липчане! Выходные и домашние хлопоты могут захлестнуть с головой, но всё-таки периодически нужно «выныривать». Чтобы поинтересоваться делами окружающего мира. У вас есть для этого отличный помощник – GOROD48: заходите на сайт и будьте уверены, но с нами вы не пропустите ничего важного и интересного. Ждём вас снова и снова!