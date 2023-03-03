Общество

44 минуты назад

«Каждый день для нас как лотерея — лифт то едет, то нет»

5 537
#лифт
«Каждый день для нас как лотерея — лифт то едет, то нет»

Старики и маленькие детки стали заложником своей управляющей компании.

В редакцию GOROD48 обратились жители дома №20а по проспекту 60 лет СССР с жалобой на странности с работой лифтов.

По их словам, с проблемой они столкнулись 16 февраля, когда остановись оба лифта, которым оборудован этот 14-этажный дом 1987 года постройки.

«Активные жители связались с директором УК «Объединенная управляющая компания» Сергеем Овчинниковым, который сообщил, что 2 марта компания пришла к выводу, что необходимо произвести замеры напряжения на вводном кабеле, а для этого необходим специальный прибор (энергомонитор). Но сделано это будет гарантирующим поставщиком электроэнергии только 13 марта. Выходит, за две недели ни управляющей компании, ни лифтовой службе не удалось решить возникшую проблему. Каждый день для нас как лотерея — лифт то едет, то нет. Жители этим крайне возмущены, т.к. понимают, что стали заложниками ситуации, и что им придется еще около месяца подниматься пешком вне зависимости от возраста и состояния здоровья. А старики или мамочки с колясками вообще остаются взаперти в своих квартирах», - написано в обращении.

А вот как прокомментировали GOROD|48 сложившуюся ситуацию в департаменте ЖКХ липецкой мэрии:

— По информации УК «ОУК», между управляющей компанией и компанией ООО «Лифтсервис» заключен договор на обслуживание лифтового оборудования. В случае остановки лифтов или их неработоспособности УК обращается в эту сервисную организацию. Директор УК «ОУК» Сергей Овчинников сообщил, что причина остановки лифтов может быть в скачках напряжения на вводном электрическом кабеле. Если это так, то гарантирующий поставщик, ООО «НовитЭн» должен будет принять меры по устранению причин их возникновения — управляющая компания уже обратилась к энергетикам с соответствующей просьбой. По словам Сергея Овчинникова, в случае остановки лифтов по заявке УК специалисты компании «Лифтсервис» приезжают и запускают их в работу.
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#лифт

Комментарии (5)

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lugov

5 минут назад
Animal planet., импортозамещение . Аналоговнеты )
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помидор

18 минут назад
дело в том что лифт новый
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Animal planet.

20 минут назад
Липчанка, у нас поставили новые лифты,которые ломаются почти каждый день и в них застревают люди. Те,кто устанавливал лифты сказали что они очень некачественные.
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Липчанка

29 минут назад
ООО "Лифтсервис" действительно только запускают лифт, а не ремонтируют. Поэтому через несколько минут лифт снова не работает. Эта проблема жильцов всех домов с изношенными лифтами. Если ничего не изменится в работе ООО "Лифтсервис", то толи ещё бужет....
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Аркадий

35 минут назад
кто сшил костюм ?
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