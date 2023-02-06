14-летнего мальчика ударило током при попытке перелезть через вагон грузового поезда

Родители взыскали с ОАО «РЖД» компенсацию.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании с ОАО «РЖД» в пользу родных травмированного электротоком ребёнка компенсации морального вреда, утраченного заработка, расходов на лекарства, транспортных расходов.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 1 мая 2021 года 14-летний мальчик, пытаясь перелезть через вагон грузового поезда, стоящего на пути железнодорожной станции, был травмирован электротоком. Ребёнок получил ожоги 50% тела.



Уголовное дело по части 1 статьи 263.1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» было прекращено. Но в рамках его расследования родители и сестры мальчика были признаны потерпевшими.



С ОАО «РЖД» они попросили взыскать компенсацию морального вреда - по 300 тысяч рублей в пользу каждого, а также в возмещение имущественного вреда – сумму утраченного заработка, медицинские и транспортные расходы.



Представитель ответчика возражал против исковых требований, мотивируя это тем, что законодательством предусмотрена компенсация морального вреда только лицу, непосредственно пострадавшему от воздействия источника повышенной опасности.



Также представитель компании просил учесть отсутствие вины ОАО «РЖД» в причинении вреда, наличие в действиях подростка грубой неосторожности, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителями. Также он полагал, что надлежащим ответчиком следует установить страховую компанию, в которой застраховано ОАО «РЖД».



Суд пришёл к выводу, что из-за травмирования ребёнка было нарушено психологическое благополучие его семьи, родители и сёстры испытали стресс и переживания из-за случившегося, семья была лишена возможности вести обычный образ жизни, изменилось качество их жизни.



Суд удовлетворил исковые требования родителей частично, взыскав с ОАО «РЖД» в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей, в пользу родителей компенсацию морального вреда по 200 тысяч рублей каждому, а также сумму утраченного заработка, медицинские и транспортные расходы, в пользу двух сестер компенсацию морального вреда по 100 тысяч рублей каждой.



Решение ещё не вступило в законную силу.