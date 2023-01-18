Общество
сегодня, 17:12
Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был»
Во время операции по задержанию вооруженного дезертира никто из местных жителей не пострадал.
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Село Новоуглянка Усманского района сегодня вдруг прославилась на всю страну. Здесь при задержании был убит 31-летний Дмитрий Перов, дезертировавший из зоны СВО. Журналисты GOROD48 побывали на месте событий.
Соседи о 31-летнем Дмитрии Перове отзываются хорошо. Говорят, что он дважды ездил на Донбасс. По неподтвержденным данным, в первый раз он отправился туда еще до начала СВО.
— Хороший парень, но замкнутый. Простой. Жил он один, с женой они развелись, девочка у него. Он одиночка был, — рассказала почтальон Ирина, ее дом стоит на одной улице с домом Перовых.
Дом Перовых на двух хозяев — один из самых больших на улице. Соседи рассказали, что построили его отец и дядя Дмитрия. Отец несколько лет назад умер, а мать Перова уехала в Воронеж. Дмитрий сдавал комнаты квартирантам.
Дмитрий закончил Новоуглянскую школу, потом сельхозтехникум. Любил что-то мастерить у дяди в гараже.
— Выстрелы слышал, а отстреливался он или нет, не знаю, — говорит мужчина, назвавший себя дядей Дмитрия.
Еще один сосед Перовых, Николай Панов, видел, как Дмитрий побежал из дома к полю — за ним военный (за дезертиром следили, видимо, ждали, когда он выйдет из дома). Военный упал, потом поднялся и начал стрелять. Стрелял ли в военного Дмитрий, он не знает.
Дмитрия застрелили утром на огороде, недалеко от дома, где он жил. Никто из местных жителей при этом не пострадал. Весь день в селе работали следователи, после двух часов дня судмедэксперты увезли тело.
По данным федеральных Telegram-каналов, при задержании Дмитрию Перову скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ Дмитрий открыл огонь. Ответными выстрелами он был убит. При Перове обнаружили автомат и гранаты, с которыми он покинул воинскую часть.
Соседи о 31-летнем Дмитрии Перове отзываются хорошо. Говорят, что он дважды ездил на Донбасс. По неподтвержденным данным, в первый раз он отправился туда еще до начала СВО.
— Хороший парень, но замкнутый. Простой. Жил он один, с женой они развелись, девочка у него. Он одиночка был, — рассказала почтальон Ирина, ее дом стоит на одной улице с домом Перовых.
Дом Перовых на двух хозяев — один из самых больших на улице. Соседи рассказали, что построили его отец и дядя Дмитрия. Отец несколько лет назад умер, а мать Перова уехала в Воронеж. Дмитрий сдавал комнаты квартирантам.
Дмитрий закончил Новоуглянскую школу, потом сельхозтехникум. Любил что-то мастерить у дяди в гараже.
— Выстрелы слышал, а отстреливался он или нет, не знаю, — говорит мужчина, назвавший себя дядей Дмитрия.
Еще один сосед Перовых, Николай Панов, видел, как Дмитрий побежал из дома к полю — за ним военный (за дезертиром следили, видимо, ждали, когда он выйдет из дома). Военный упал, потом поднялся и начал стрелять. Стрелял ли в военного Дмитрий, он не знает.
Дмитрия застрелили утром на огороде, недалеко от дома, где он жил. Никто из местных жителей при этом не пострадал. Весь день в селе работали следователи, после двух часов дня судмедэксперты увезли тело.
По данным федеральных Telegram-каналов, при задержании Дмитрию Перову скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ Дмитрий открыл огонь. Ответными выстрелами он был убит. При Перове обнаружили автомат и гранаты, с которыми он покинул воинскую часть.