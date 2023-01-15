Коронавирус
42 минуты назад
От коронавирусной инфекции за сутки в Липецкой области не умер никто
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В Липецкой области от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки никто не умер. Заболели минимум.
По данным федерального оперштаба, в Липецкой области за прошедшие сутки у 16 человек выявлена коронавирусная инфекция, госпитализированы 2 человека, пятеро выздоровели.
Ни одного летального исхода за прошедшие сутки зарегистрировано не было.
За время пандемии в регионе умерли от ковида 3945 человек. Всего выявлено заболевших - 176 390 человек.
Ни одного летального исхода за прошедшие сутки зарегистрировано не было.
За время пандемии в регионе умерли от ковида 3945 человек. Всего выявлено заболевших - 176 390 человек.
145