От коронавирусной инфекции за сутки в Липецкой области не умер никто

В Липецкой области от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки никто не умер. Заболели минимум.

По данным федерального оперштаба, в Липецкой области за прошедшие сутки у 16 человек выявлена коронавирусная инфекция, госпитализированы 2 человека, пятеро выздоровели.



Ни одного летального исхода за прошедшие сутки зарегистрировано не было.



За время пандемии в регионе умерли от ковида 3945 человек. Всего выявлено заболевших - 176 390 человек.

