Елецкий нападающий на просмотре в «лучшем клубе турецкого побережья»

Дмитрий Лаврищев может перейти в очень перспективную команду.

23-летний воспитанник елецкого футбола нападающий Дмитрий Лаврищев может перейти в «Чайку» из Песчанокопского (Ростовская область), которая рассчитывает в следующем сезоне выступить в ФНЛ.

Лаврищев в составе «Чайки» отработал первый сбор в Турции, хотя в клубе не анонсировали его приезд, предпочитая скрывать за формулировкой «игрок на просмотре».

«Чайка» провела ударные сборы под руководством тренера Сергея Ташуева. Ростовчане обыграли «Гиляни» из Косово – 1:0, липецкий «Металлург» - 2:0, а затем сыграли вничью с одинаковым счётом – 1:1 ещё с двумя представителями ФНЛ – столичным «Торпедо» и нижнекамским «Нефтехимиком». Уже зимой «Чайка» демонстрирует содержательную игру, представители многочисленных российских клубов, которые сейчас находятся в Турции, даже неофициально прозвали её «лучшей командой побережья».

Сейчас «Чайка» вынужденно форсирует подготовку, поскольку уже 2 марта ей предстоит матч 1/8 финала Кубка России в Калининграде с «Балтикой», команда из Песчанокопского стала единственным представителем второго дивизиона на этой стадии.

Лаврищев приехал на просмотр в команду за день до игры с «Металлургом», поэтому в матче с липчанами участия не принимал. Зато выходил на поле в играх с «Торпедо» и «Нефтехимиком».

Вчера «Чайка» вернулась домой, но по нашей информации, велика вероятность того, что Лаврищева возьмут на второй сбор.

Команда из Песчанокопского сейчас лидирует в своей группе второго дивизиона и твёрдо намерена вернуться в ФНЛ, из которой была принудительно исключена минувшим летом из-за участия в договорных матчах двухлетней давности.

«Звёздным часом» Лаврищева стал сезон-2018/19, когда он в составе дубля волгоградского «Ротора» забил 13 мячей (все с игры) в группе «Центр» второго дивизиона, один раз поразив ворота и «Металлурга» в Липецке (липчане выиграли – 3:2). Его игру хвалил сам «бомбардир Всея Руси», на тот момент тренер волгоградских дублёров Олег Веретенников.

Руководство основного «Ротора» обратило на талантливого паренька и в том же сезоне Лаврищев дебютировал в ФНЛ, приняв участие в одном матче против «Чертаново» (1:2). По окончании чемпионата волгоградцы предлагали Дмитрию долгосрочный контракт, но не срослось. По нашей информации, камнем преткновения стала зарплата игрока.

После этого Лаврищев съездил на просмотр в питерский «Зенит-2» (забил в первой же игре), но найти другие варианты в России ему было сложно – «Ротор» требовал серьёзную компенсацию за молодого футболиста. Поэтому наш земляк был вынужден отправиться в клубы ближнего зарубежья – выступал на армянский «Ной» из Еревана (высшая лига) – 34 матча, 3 гола, белорусский «Локомотив» из Гомеля (первая лига) – 20 матчей, 4 гола. Сейчас футболист достиг 23-летнего возраста, вопрос о компенсации отпал, он ищет варианты в России.