Евгения Уваркина: «Если УК не убирает, мы должны помочь жителям выбрать другую компанию»

Мэр Липецка Евгения Уваркина сегодня спозаранку приехала во двор 15 микрорайона посмотреть, как убирают снег. Этот адрес в списке 130 дворов, на которые поступают жалобы от горожан и проверяющих.

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Двор домов №№12 и 25 по улице 15 микрорайон в снежном плену. С крыш свисают сосульки. И только с крыши одного дома сегодня утром их сбивали рабочие. Водители откапывают автомобили, которые хаотично стоят возле домов.С утра в дворе несколько дворников расчищали проезды. Одна из дворничих на условиях анонимности рассказала о расценках за работу. Она на пенсии, в управляющей компании официально не оформлена, деньги получает черным налом. Расценки разные. За один многоподъездный дом ей платили всего 2,5 тысячи рублей в месяц, потом она нашла другую управляющую компанию, там расценки «выше» — восемь тысяч рублей в месяц за чистку подъездов к одной многоэтажке.— У нас рыночная цена, как договоришься! — говорит женщина.Евгения Уваркина увиденным была крайне недовольна. Любопытно, что управляющие компании все же предупредили о сегодняшней инспекции.— У нас здесь не очень хороши почищено, — начал было председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лепекин.— Евгений Сергеевич, вы мягко выражаетесь. Здесь оценка неудовлетворительно, — остановила его Евгения Уваркина.Мэр поговорила с горожанами, которые не скупились на критику своих управляющих компаний. Причем больше они жаловались даже не на неубранный снег, а на текущие крыши. Дома в большом дворе находятся в управлении сразу шести (!) компаний. Ни один из директоров управляшек на встречу с мэром не пришел, они прислали своих представителей. К примеру, за работу УК «Металлург» отдувался начальник производственно-технического отдела.— Когда мы выбирали управляющую компанию, они бог знает что обещали, а теперь ничего не делают, — пожаловался на работу УК житель дома.Мэр была настроена решительно. Она напомнила, что управляющие компании, которые плохо справляются с работой, могут лишиться лицензии. Руководитель Госжилинспекции Юрий Букреев это охотно подтвердил. По его данным, с начала года составлено 26 протоколов на управляющие компании, которые плохо чистят территории от снега. Протоколы направлены в суды. Штрафы по административным статьям весомые: на юридических лиц до 300 000 рублей, на должностных до 100 000 рублей.Евгения Уваркина тут же подсчитала, нанять трактор, чтобы почистить двор стоит примерно 1,5 тысячи рублей. Почему УК выбирают штраф в 300 000 рублей, непонятно.— Если управляющая компания не убирает, мы должны помочь жителям выбрать достойную управляющую компанию, — пригрозила Евгения Уваркина коммунальщикам,В соседнем дворе, который обслуживает «Липецкая управляющая компания», тоже снежная каша, хотя во дворе работал трактор.— Каждый божий день трактор работает! Машины мешают убирать снег, — чуть ли не божилась представитель управляющей компании Анна.— Вот этот цирк не надо устраивать к моему приезду! У вас должен быть график уборки на подъезде, а дворника жители должны знать в лицо! — не поверила ей Евгения Уваркина.Руководитель Госжилинспекции Юрий Букреев сделал любопытное пояснение. Оказывается управляющие компании обязаны только расчищать снег во дворах, но не обязаны его вывозить. То есть сдвинуть снежную кучу туда, где она не будет никому мешать. Но некоторые трактористы сдвигают снег к подъездам, прибавляя работы дворникам.В Липецке 82 управляющие компании. Зачастую (как в 15 микрорайоне) в одном дворе у каждого дома своя управляшка. Мэр предложила им составить общий график уборки территории. Можно вместе и на наемную технику скидываться.Между тем, управляющие компании, которые отказываются убирать большую территорию, правы. Многие огромные дворы сейчас ни за кем фактически не закреплены. Это неразграниченная земля. В мэрии занялись проектами межевания территорий. Евгения Уваркина пообещала, что в конечном итоге вся земля будет за кем-то закреплена. Кстати, если во время межевания увеличат придомовую территорию, это может сказаться на тарифе на содержание жилья. Управляющим компаниям ведь надо будет где-то брать средства на дополнительную уборку.— Сегодня негатив идет к нам. Я понимаю, что это заслуженно и оправдано. Чтобы исключить этот негатив, мы должны призвать к ответственности управляющие компании. Если они захотят почувствовать ответственность, я думаю, что они смогут убрать территорию, — пояснила Евгения Уваркина.Короче, борьба мэрии со снегом и нерадивыми управляющими компаниями будет продолжена. Любопытно, кто в ней одержит победу.